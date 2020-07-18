三浦春馬家中自殺 內地粉絲引用《戀空》名台詞：他真的變成了天空

日本知名男星三浦春馬今天下午被發現在家中上吊送醫不治，年僅三十歲。警方在他家中找到疑為遺書。消息一出，內地粉絲紛紛表示震驚和哀悼，不少人提起三浦春馬曾主演的電影《戀空》劇情，稱 「弘樹（由三浦春馬飾演）真的變成天空了」。

於家中上吊 警方發現疑似遺書

綜合媒體報道，警方相關人士表示，因三浦春馬今天未出現在工作場所，經紀人找到家裡，發現他在家中上吊，送至醫院後確認死亡。相關人士表示，警方在三浦春馬家中發現疑為他所留下的遺書，目前正就現場狀況調查他輕生的原因。

三浦春馬是童星出身，2007年由愛情電影《戀空》而被觀眾熟知，隨後出演《極道鮮師3》，星途一片大好，演藝生涯涉及電影、電視劇、舞台劇等。而他近年最受關注的作品應屬人氣漫畫真人版電影《進擊的巨人》，他在其中飾演主角艾倫。

▲ 三浦春馬在人氣漫畫真人版電影《進擊的巨人》中飾演主角艾倫（網上圖片）

在內地社交平台微博上，三浦春馬最後一條微博是宣傳自己9月開播的新劇。不少網民在該條微博的評論區中表示震驚和難過，「無法相信，希望這是假消息，官方請快來闢謠」。

有人貼出電影《戀空》的影片截圖，內容是三浦春馬飾演的患癌男主角弘樹，在彌留之際對新垣結衣飾演的女主角美嘉說，「如果我死後可以變成天空，我就可以看見美嘉。」

▲ 在電影《戀空》中，三浦春馬飾演患癌男主角弘樹（新浪娛樂圖片）

▲ 電影《戀空》劇照

美嘉則說，「如果弘樹變成天空，那麼晴天就代表弘樹在笑。雨天代表弘樹在哭泣。黃昏代表弘樹在害羞。夜晚就代表弘樹溫柔的擁抱我。」

網民表示，「三浦春馬現在真的變成了天空，去了天堂。」