【華為5G】美媒：英國重量級議員要求提前兩年 讓華為出局

英國政府日前宣布自2027年開始，全面禁止英國電訊公司購買華為電子產品。美媒引述消息人士稱，英國議會一些重量級保守黨議員認為七年太長，將利用相關法案送交議會審議的機會，通過附加條款的方式，縮短這一期限。

中國外交部发言人日前表示，將嚴肅評估英國政府針對華為所做出的政策決定，並采取一切必要措施。

重量級議員要求2025年之前淘汰華為

據美國之音報道，美國傳統基金會的一位英美關係專家表示，華為在英國「出局」的日期很有可能會提前兩到三年。其中的原因，曾經擔任英國前首相撒切爾夫人助理的蓋德納(Nile Gardiner)在接受美國之音采訪時說，英國議會一些重量級保守黨議員認為七年的時間過長，將利用相關法案送交議會審議的機會，通過附加條款的方式，縮短這一期限。

蓋德納說，在說服英國首相約翰遜內閣在華為問題上調轉方向過程中起了決定性作用的前保守黨黨魁鄧肯·史密斯爵士(Sir Iain Duncan Smith)依然是大聲疾呼縮短華為在英期限的領銜人士。

鄧肯稱，「英國電訊公司的總裁自己說了，有七年的時間當然好，但是五年內也可以做到。既然這樣，就完全沒有理由向後拖延。」

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鄧肯還在英國媒體刊登署名文章表示，排除華為是對的，給出七年的時間不合理。文中還提到，加快其產品從英國撤出的速度，最晚在2025年以前。

蓋德納認為，鄧肯的設想很有可能會實現。他從英國議會的運作角度分析道，內閣方面必須要將相關的電訊安全法案提交到議會通過，方能正式生效。而在這個過程中，執政的保守黨議員當中的強硬派很可能將會連同在野的工黨，提出一系列附加條款，從實質上決定華為產品從英國市場撤出的日期。

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