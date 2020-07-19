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【香港疫情】張文宏評香港疫情大反彈原因：從沒以「清零」為目標

社會熱點 14:35 2020/07/19

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新冠肺炎香港疫情第三波大爆發，消息指周日至少錄得逾100宗確診個案。新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六（18日）晚在微博發文，評論香港疫情大爆發之因，是香港沒有像北京早前爆發新一波疫情時一樣，迅速展開大範圍病毒檢測。

他指出，香港當局的政策是把病情控制在「低水平」而非「清零」，但這樣做的社會成本其實更高。

香港沒如北京　展開大規模核酸檢測

張文宏在微博發文說，烏魯木齊市近日出現新增確診病例和無症狀感染者，引起了大家的關注；而中國局部地區也出現小規模聚集性病例，這是疫情防控常態化的特點之一，之前的北京也是如此。

我們可以看到，在疫情發生後，北京和烏魯木齊市都迅速重拳出擊，開展了大排查，結合流行病學調研和全面排摸，快速開展了精準的「應檢盡檢」。這樣一種主動、快速、精准的防控，其背後是我國政府「零遺漏」、「持續接近零病例」的決心。

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張文宏續指出，同期，香港也出現了新一波的疫情，單日新增病例波動於20-40餘例之間。不同於北京和烏魯木齊市，香港早前採取的策略是「應症就診」，並沒有像北京一樣再出現第一例病例後，迅速擴大檢測，開展大排查和普篩。

這背後，是基於香港將病情控制在「低水平」而非「清零」的理念。這樣的措施，雖然對於短期醫療資源的耗費是相對少的，但是由此帶來的疫情長期波動導致的「社會經濟成本」可能會更高。

他強調，從目前北京、烏魯木齊市的經驗來看，內地目前所採取的快速反應、精準防控與動態清零的防控措施，已經能夠保證當地在3-4周後基本恢復正常生活。「而這，肯定是目前對於我國最優的解法」。

張文宏又稱，零星病例雖然仍有發生，中國一直在探索「最佳的解決方法」；國際上也會逐步探索全球的解決之道，相信中國基於擴大檢測的快速清零方案會給國際帶來貢獻。

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責任編輯：鄧國強

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