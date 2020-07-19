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【中美角力】TikTok圖「去中國化」破美封殺　擬在倫敦設總部

經濟脈搏 15:05 2020/07/19

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中美角力白熱化，中國短視頻應用程式「抖音」國際版TikTok被禁與否，成為各方焦點
。路透社引述熟知情者透露，作為與中國母公司劃清界線的策略之一，TikTok過去幾個月一直與英國政府交涉，將公司總部設在倫敦。

路透社報道，消息來源表示，倫敦是TikTok考慮設立總部的眾多地點之一，但目前公司尚未做出任何決定。

美方官員多次明示暗示封殺

目前還不清楚TikTok還考慮哪些地點，但該公司今年在美國加州積極招募人才，包括挖角迪士尼前高層主管梅耶爾（Kevin Mayer）出任TikTok的CEO。

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TikTok最近被特朗普政府盯上，主要是因為TikTok母公司為北京「字節跳動科技有限公司」，美方擔心中國政府可以迫使TikTok交出用戶資料。

消息來源表示，TikTok過去幾周大多聚焦於他們在美國面臨的各項議題，但不排除將倫敦設為可能的總部新址。消息來源稱，TikTok未來幾年預料將「顯著」增加倫敦和其他中國外關鍵地點的員工數量。

英國《星期日泰晤士報（The Sunday Times）》報道，TikTok和英國政府針對在英國開設全球總部一事的談判已經中斷。但消息來源表示，兩方仍在談判。

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責任編輯：鄧國強

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