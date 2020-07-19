【新冠肺炎】新疆本土疫情爆發　4天30人確診新冠肺炎

內地昨天（18日）共新增16宗新冠肺炎確診病例，其中本土13例都在新疆烏魯木齊市。15日至今的4天間，烏魯木齊累計確診至少達30例。

新疆維吾爾自治區衛生健康委通報，18日12時至7月18日24時，新疆新增確診病例13例，新增無症狀感染者18例，都在烏魯木齊市，全部為接受集中醫學觀察人員。

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自7月15日新疆首次發現確診病例後，截至7月18日24時，新疆現有確診病例30例、無症狀感染者41例，都在烏魯木齊市，現有2705人接受醫學觀察。

國家衛生健康委員會上午在官網通報，7月18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，其中境外輸入病例3例（廣東2例，山東1例），本土病例13例，均在新疆。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

新疆病例 集中在烏魯木齊市

當日新增治癒出院病例17例，解除醫學觀察的密切接觸者212人。

境外輸入現有確診病例84例，其中重症病例3例，現有疑似病例3例。累計確診病例2007例，累計治癒出院病例1923例，無死亡病例。

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截至7月18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例251例（其中重症病例3例），累計治癒出院病例7萬8775例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3660例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者77萬1589人，尚在醫學觀察的密切接觸者6925人。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者19日新增42例，其中12例為境外輸入。當日解除醫學觀察4例，其中2例為境外輸入；尚在醫學觀察的無症狀感染者147例。

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責任編輯：鄧國強

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