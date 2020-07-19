【中美角力】美軍E-8C指揮機再飛近廣東　一周4次似常態化

內地智庫「南海戰略態勢感知計劃」平台披露，美空軍E-8C指揮機今天（周日，19日）上午再度靠近廣東上空，這是美軍機一周內第4次接近南海上空。美軍P-8A海神式反潛機也罕見地在凌晨時分出現在巴士海峽。

「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）形式上隸屬北京大學海洋研究院，能掌握美軍在南海、台灣海峽、巴士海峽等海空域的巡航路線及機艦型號。

【中美角力】美軍出動E-8C指揮機 一度飛近廣東

【中美角力】美軍E-8C偵察機今再巡南海 三日兩度迫近廣東沿海

南海戰略態勢感知計劃以每天數則更新的密集頻率，在微博及推特（Twitter）上發布美國機艦在相關海域的動態，引起外界關注。

其官網稱，南海戰略態勢感知計劃於2019年4月發起，旨在「致力於聚合全世界的智力資源和開源信息，持續跟蹤主要利益和責任相關方在南海的重要行動和重大政策動向，提供專業的數據服務和分析報告，助力各方管控分歧、超越競爭並走向合作。」

【中美角力】中國制裁美軍火商洛歇馬丁 主要承包美售台愛國者3型導彈

【中美角力】胡錫進轉發美台軍售報道：解放軍能幾小時內拿下台灣

【知識庫：何謂E-8C指揮機？】

E-8C聯合星系統是是美國空軍和陸軍的合作研制項目，美軍現代空地一體戰的重要裝備，對監視軍事衝突和突發事件中的地面情況、控制空地聯合作戰都具有重要作用，堪稱空中與地面之間的神經中樞。

E-8C 聯合星系統，其全稱應爲聯合監視目標攻擊雷達系統（JSTARS或JointSTARS），是世界上最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，主承包商是諾斯羅普-格魯門（Northrop Grumman）公司。

E-08C聯合星系統是一種先進的遠距空地監視飛機，雖然它也像E－3A預警機那樣裝有高性能雷達及其它先進設備，但該機所監控的對象並不是空中目標，而主要用於對付地面目標。整個聯合監視目標攻擊雷達系統，主要由載機、機載系統和地面站系統組成。用於全天候下對地面靜止或活動目標進行定位、探測與跟蹤，其縱深距離可達到250公里左右。

【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功

【中美角力】美軍偵察機連續3日迫近廣東 今早距離廣東不足百公里

【中美角力】美國關注中國南海軍演 稱破壞地區局勢穩定

【中美角力】解放軍採購洩機密？疑已啟動研發核航母

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

跟進【中美角力】新形勢，立即了解