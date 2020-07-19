【中美角力】胡錫進：不打新冷戰 要用戰略周旋瓦解美野心

中美角力持續，有評論指當前中美關係是「自由落體式下墜」、「新冷戰」，官媒《環球時報》總編輯胡錫進則稱，中國不會與美國打新冷戰，應與美開展戰略周旋，最終「將拖垮對方」。

胡錫進指出，新冷戰是要中美雙方社會徹底動員、世界大部分國家都參與進來的全人類運動，不是美國執政團隊和支持他們的那部分精英能一家獨定的。「把人類重新帶回到冷戰中，這是歷史決不會原諒的罪惡。華盛頓那樣干將面臨從美國國內到全世界的大量阻力。」

他稱，今天的世界高度融合，不是強行的政治塑造，而是技術進步和市場經濟不斷擴張的結果。沒有力量能夠把世界重新進行政治或者意識形態陣營的徹底分割。

他舉例說：

雖然中國的技術能力仍弱於美國，但市場規模已幾乎與美並駕齊驅，試問，美國的芯片如果都不賣給中國了，它賣給誰去？目前它的一半以上產量銷往中國；美國的農產品如果也不往中國賣了，部分土地就要撂荒；通用汽車40%的銷量在中國市場，如果它退出，就不再是世界有競爭力的公司。

他又進一步指，德國奔馳、寶馬、奧迪的第一大市場都是中國，歐洲各大奢侈品牌的很大一塊利益和未來希望也在中國。歐洲很多城鎮因為中國遊客的到來而更容易延續繁榮與驕傲。他稱，歐洲人雖不喜歡中國的意識形態，但與中國交往並未妨礙他們保持自我，反倒是與中國「脫鉤」讓他們感到未來的某種懸空。

胡錫進稱，中國瓦解新冷戰要比美國把新冷戰坐實的可操作性和勝算大得多。美國少數地緣政治狂希望不斷激怒中國，通過雙方一來一去的加碼互動，對美國和西方社會開展進一步的極端政治動員，以獲得對華打冷戰更激烈出招的授權。但他也稱，美國若踩到中國底線，非要打，那麼即使熱戰，中國也不怕。

他稱，今天的中國既不能慫（害怕），也不能衝動式地「豁了」。中國人應當做的是與美開展地緣政治史上從未有過的戰略大周旋。

我們有充分能力頂著美國壓力繼續執行自己的議程。我們要繼續擴大開放，美國越是試圖搞新冷戰，我們越要擴大開放。這樣的中國對美方的新冷戰野心將構成前所未有的戰略泥潭。我們將拖垮對方，美國終將在其內部形不成真正不惜代價的決心，也在西方形不成一致對抗中國的凝聚力。所謂新冷戰，將成為美國實力單方面的漫長消耗。

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