冀分散生產基地 日本政府斥資700億助企業撤華

疫情仍在全球蔓延，令國際貿易受阻。日媒稱，日本政府將斥資700億日元（約50.6億港元），幫助日企將口罩、消毒液和汽車零件生產線撤出中國，遷向日本或東南亞。

據NHK（日本放送協會）周五（17日）報道，隨著疫情蔓延，本來依賴於從中國採購的口罩等貨品被推遲，突顯出生產中心集中在特定國家的風險。日本政府決定將口罩、酒精消毒液等生產線轉移到日本，此舉可分散生產基地，以及加強日本國內的供應鏈。

為此，政府決定補助將生產線移回日本或分散至東南亞的企業，相關人士表示，投入口罩生產的家電大廠Iris Ohyama，還有生產酒精消毒液的日用品大廠Saraya 等，已將生產線移回日本的57家企業均將列入補助名單。

另外，將口罩或汽車零件生產線從中國分散至越南、泰國等東南亞國家的企業，也有望被列入補助範圍，補助金總額達700億日元。

值得一提是，中日一直是貿易夥伴關係，日企在中國有大量投資。不過，因應疫情以及近期的港區國安法、釣魚島問題，中日分歧加劇。日本執政黨早前曾要求日本政府，取消邀請中國國家主席習近平赴日進行國事訪問。

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