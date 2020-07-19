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【華為5G】英封殺華為後啟「後備胎」計劃　邀2大日企開發5G

經濟脈搏 17:59 2020/07/19

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【華為5G】英封殺華為後啟「後備胎」計劃　邀2大日企開發5G

英國封殺華為5G已成定局，明確2027年前將完全移除既有的華為5G設備。日本媒體報道，英國放棄華為後，已啟動「後備胎」計劃，邀請日本兩間企業合作開發5G網絡。

「日經亞洲評論」18日報道，英國官員對日方對應官員（counterpart）表示，日本科技公司日本電氣（NEC）、富士通公司（Fujitsu Limited）可能取代華為，成為英國5G網路設備供應商，也已經要求日本提供支持，以提升網絡技術及成本效益。

NEC與Fujitsu被點名

該報指出，英國目標是讓日本公司與瑞典的愛立信（Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia）等電信公司競爭，推動開發適合英國電信公司使用的低成本產品。

【華為5G】英國決定封殺華為5G 駐英大使警告有代價

【華為5G】英國全面封殺華為 中英黃金時代正式結束

14日宣布華為禁令後，英國官員16日與日本政府官員會晤，包括日本國家安全保障局（NSS）及國家資安事件整備與戰略中心（NISC）代表，向他們尋求合作。日方也坦承，有必要和英國公司合作，開發5G技術。

華為、愛立信及諾基亞3家公司控制全球近80%的5G基地台市場，日本電氣及富士通市佔率則不到1%。儘管愛立信及諾基亞目前在英國佔主導地位，若日本公司能以低成本的產品滿足英國的品質需求，便可能提升市佔率。

【華為5G】「五眼聯盟」成員國相繼禁用華為5G 加拿大會不會跟？

【華為5G】環球時報：要讓英國感到痛！英封殺華為中方擬報復

日本電氣消息人士向「日本經濟新聞」透露，該公司已經和英國展開討論。富士消息人士則表示，正尋求在歐洲銷售產品的機會。

日本政府此前決定，投資700億日圓（折合約50億港元）支持日本電氣等公司，開發5G基地台設備及核心網絡。

日擬邀台積電赴日建廠

英國向日本求助之際，日本政府正致力於促進國內安全網絡發展，同時透過與友好國家的合作，促進網路設備出口。日本公司是否能順利向英國出口產品，將成為政府這項政策的試金石。

【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？　歐盟各國取態還看德國

【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數

另一方面，日本「讀賣新聞」報道，日本政府考慮邀請全球晶圓代工龍頭台積電與其他海外晶片業者，和日本國內設備製造商和研究機構，建立合夥關係，盼帶動國內晶片產業。 

日本正計劃編列總計數千億日圓的預算，相當於數十億美元，在未來幾年資助參與計劃的海外晶片業者。讀賣新聞未引述消息來源，也未指明合作計畫的時間點。

【華為5G】美媒：英國重量級議員要求提前兩年 讓華為出局

【華為5G】英國封殺華為後 美英外長同意推進「其他受信任的5G解決方案」

【中美5G角力】首指華為「侵人權」 美國絞殺新招數

【華為5G】蓬佩奧：美國將限制部分華為員工簽證（有片）

【中美5G角力】CNN：美欲斷晶片供應　華為5G設備生產明年恐停頓？

【華為5G】華為中興被美國列作國家安全威脅 英國稱最終不會用華為5G

責任編輯：鄧國強

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