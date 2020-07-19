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【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島

國情動向 18:57 2020/07/19

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中美南海角力日趨激烈，繼美軍兩度派出航空母艦赴南海演習後，據外媒報道，美國衛星近日發現，中國解放軍疑似突然在西沙群島永興島部署了至少8架戰機，其中包括四架殲-11B重型殲擊機。同時，美軍增派2架B-1B轟炸機到關島。

美國富比世雜誌財經網站「Forbes.com」刊出一張本月17日拍攝的衛星照片顯示，永興島機場停機坪上出現四架疑為殲-11B的戰機，以及四架相信是殲轟-7的戰機。

其中，四架殲-11B本月15日已被拍到出現在永興島機場，但16日不在同一位置，直到17日、即美軍在南海展開「雙航母」軍演當天才再度現身。

殲-11B戰機是中國自己生產，改良自俄羅斯蘇27（Su-27）戰機，可用於遠距離對空對海作戰。永興島由中國實際控制，但和越南有主權爭議。

另外，追蹤軍機動向的社交網帳戶「Golf9」周六（18日）透露，美國空軍兩架B-1B轟炸機前日從本土出發，橫躍太平洋，經夏威夷上空前往關島安德森空軍基地，意味著安德森空軍基地目前已經有4架B-1B。

美國太平洋空軍前一天宣布這款轟炸機重返印太地區，執行戰略威懾任務，加強區內以規則為基礎的國際秩序，展示美方對集體防禦的承諾。

早先，美國13日發表聲明反對中國對南海主權的聲索主張後，美軍「雙航母」尼米茲號（USS Nimitz）與列根號（USS Ronald Reagan）17日再度赴南海進行高戰備狀態雙艦航母演習（high-end dual-carrier exercises），這是自2014年以來，美國海軍在南海首次舉行雙航母軍事演習。太平洋艦隊宣稱，通過開展雙航母戰鬥群的最高水平訓練，來確保能夠對任何突發事件作出回應。

中國外交部此前稱，中國在南海的領土主權和海洋權益有充分的歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐，敦促美方停止在南海問題上製造事端，不要在錯誤道路上愈走愈遠。

另外，據內地智庫「南海戰略態勢感知計劃」平台披露，美空軍E-8C指揮機今天（周日，19日）上午再度靠近廣東上空，這是美軍機一周內第4次接近南海上空。美軍P-8A海神式反潛機也罕見地在凌晨時分出現在巴士海峽。

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責任編輯：蒯宇澄

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