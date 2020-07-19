▲ 【中美5G角力】彭博專欄：中國只靠內需已能打贏5G戰役

中美5G角力升，特朗普極力圍堵華為，英國亦決定封殺華為5G。但彭博社專欄認為，儘管中國未必能贏得全球科技主導地位，惟單靠是國內需求就能使自己的5G供應鏈復活，毋須西方的封殺圍堵。事實上，中國正以每周數萬座的速度建造5G基地，全球其他國家無出其右，

彭博社資訊產業專欄作家Anjani Trivedi在題為「中國正打贏數萬億美元5G戰爭（China is winning the trillion-dollar 5G war）」的文章指出，到今年底時，中國預估將有50萬座以上基地台，而最終目標是500萬座，遠超過現有的20萬座，使數億手機用戶能夠享有更快速的5G通訊服務。

中國興建5G基站數目 冠絕全球

反觀南韓，5G手機的滲透率雖接近10%，全球第一，但截至4月止基地台總數僅約11.5萬座。

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Anjani Trivedi在文章說，中國高速建5G基站，是得到國內需求及政策的支持。

增建基地台屬於國務院的『新基礎建設』項下，目標是「深度整合物聯網」，並刺激實體經濟。整套科技創新計劃的投資目標是在2025年時達到1.4萬億美元（折合近10.9萬億港元），建立高度自動化的產業格局，使中國的製造業更具優勢。

文章指出，新冠肺炎疫情導致全球眾多工廠及產業關閉，令許多人士重新思考把供應鏈撤出中國；全球化恐已「到頂」，世界對中國的依賴度必將下降。儘管如此，由於於世界經濟受到疫情催殘，其他國家及電信業者將很難追貼中國的5G建設投資。

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事實上，中國的5G建設計劃是雄心勃勃的:

大型基地台是興建5G網路的基礎，規模比4G大約1.5倍。據高盛估計，今年中國這方面的支出將達300億美元，遠超過去年的50億美元。國家當局要求更多地方政府與企業共襄盛舉。每一座基地台的興建成本約人民幣50萬元，並擁有很長的價值鏈，包括電子零組件、半導體、天線及電路板。

Anjani Trivedi分析指，中國5G計劃一旦發動，將拉動一連串的相關產業；事實上，從攝像頭、數據雲端，到晶片、協作式機器人與電腦操控機械，一大串沒沒無聞的中國企業正登上台面。

中國5G計劃發動 中國產業添動力

文章舉例，記憶晶片領域上，北京兆易創新科技、以及用友網絡科技領導風騷；印刷電路板業者深南電路、與無線射頻晶片廠商江蘇卓勝微電子，因前景看好，股價都已飆漲。

Anjani Trivedi指，中國在5G基礎建設上就算出現供給過剩現象，5G是一項在不久的未來便將達到普及化的科技，因此現抓緊建設基礎設施絕不會錯。她還預言，中國將主導所有5G相關設備的生產。

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責任編輯：鄧國強

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