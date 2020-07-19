【中美角力】美防長：中國有取代美國條件 是首要戰略競爭對手

中美不斷正鋒相對，美國國防部長指出，中國有取代美國的野心和條件，是美國的首要戰略競爭對手，美國必須認真應對中國的威脅。

美國國防部18日表示，國防部長埃斯珀（Mark T. Esper）在電話中對國防部新聞官員指出，他就任國防部長一年來最重要的使命是貫徹美國的《國防戰略報告》，它將中國與俄羅斯列為美國的主要競爭對手。

指中國有野心 希望改寫國際秩序

埃斯珀部長進一步解釋說，現時正處於大國競爭時代。這意味美國的首要戰略競爭對手是中國，然後是俄羅斯，但中國的麻煩更大，因為中國有足夠的人口和足夠大的經濟體來取代美國。

埃斯珀說，了解中國的人都十分清楚，中國有取代美國的野心，「肯定想在地區內取代我們，最好是在全球舞台上（取代我們）」。

埃斯珀亦指，中國希望改寫二戰以來有效維護世界和平的國際秩序。美國和盟友珍視個人主義和民眾的選擇自由，重視新聞、宗教和集會自由，因為製定了建立在規則基礎上的國際秩序。但中國並不珍惜這些自由。

他稱，一個崛起的中國並不讓美國領導人擔憂，但一個在中共統治下崛起的中國就讓美國擔憂。他直指，「他們把黨置於首位」，軍隊對黨忠誠，與美國的軍隊宣誓保護憲法不同，與美國的整體價值觀念亦非常不同。如果美國不意識到中國構成的長期挑戰和威脅，就可能發現自己生活的世界不同於希望生存的世界。

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