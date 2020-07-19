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【長江暴雨】長江第2號洪水持續發力 安徽凌晨爆破河堤以疏洪

社會熱點 21:21 2020/07/19

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南方水災未停，長江中下游正處於新一輪強降雨階段。據央視報道，長江第2號洪水仍在發展中，洪水18日抵達三峽水庫，下游進入防洪關鍵時刻。江蘇南京水位一度超出警戒水位1.57米，打破64年來歷史紀錄，安徽則炸破滁河大堤疏洪。此外，淮河2020年第1號洪水也已形成。

三峽遇今年最大洪水

長江第2號洪水於17日形成，三峽水庫入庫流量快速上漲，18日8時達每秒6.1萬立方米。這是今年入汛以來抵達三峽的最大洪水。攔蓄多輪洪水後，三峽水庫水位已達160.17米，超出汛限水位15米多。

長江下游進入防洪關鍵時刻。安徽省防汛抗旱指揮部18日將全省防汛應急響應提升至一級，即最高級。今日（19日）凌晨3時許，滁河大堤爆破兩處缺口以疏洪，河水湧入堤內的荒草二圩和荒草三圩蓄滯洪區，綠野一時間成為汪洋。這是繼18日啟用東大圩蓄洪區後，安徽又啟用的兩處蓄洪區。

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在江蘇，長江南京站18日8時的水位已達10.27米，超出警戒水位1.57米，是今年大洪以來最高潮位，同時也打破了自1956年測得10.22米的歷史紀錄。

淮河流域亦有洪水來襲

據水利部長江委消息，預計18日至20日，長江流域仍有強降雨過程，長江中下游幹流附近、洞庭湖水系西北部有大到暴雨；21日至24日，雨帶北抬至嘉陵江水系、漢江上游，強度以中到大雨為主，流域汛情處於快速發展之中。

另外，淮河上中游也出現持續性降雨，受其影響，淮河王家壩水文站17日22時48分水位已漲至與警戒水位持平，據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，此次洪水編號為「淮河2020年第1號洪水」。

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