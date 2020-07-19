【中美南海角力】美駐緬甸使館指中國在南海擴張　華批挑撥離間

中美關於南海問題再有口舌衝突。美國駐緬甸大使館臨時代辦喬治•西布利（George N. Sibley）18日發表文章，批評中國趁疫情在南海前所未有地破壞東盟國家的主權，並談及香港問題。中國駐緬甸大使館發言人回應指，該文章牽強附會、捕風捉影、顛倒黑白，對中國進行赤裸裸的抹黑，蓄意挑撥中緬合作和兩國關係。

關於香港問題，發言人表示，港區國安法完全是中國內政。

中使館：美國挑撥是為轉移國內矛盾

发言人指出，美方推行所謂美國優先政策，無視國際道德和法律規範、不顧人類共同利益和國際潮流，「幹了很多令人不齒的事情」。為了遏制中國，美國駐外機構受命對中國展開攻擊抹黑行動，現在美駐緬使館也伸出黑手。

發言人表示，美方有關文章粗制濫造、低級下作的程度令人驚愕。文章以極其不通的邏輯將緬甸同涉香港和南海問題相聯系，並同美國標榜的民主和主權問題掛鉤，詆毀中緬關係、雙邊合作和抗疫援助，說明美國駐外機構為了攻擊中國已是無所不用其極。

發言人指，在當前國際形勢下，美方文章如此詆毀中國和挑撥中緬關系，其背後的原因令人深思。這不僅反映出美方對蓬勃发展的中緬關系的「酸葡萄」心理，也是美當局為轉嫁國內矛盾、維護政治私利，在全球巡回上演的又一出鬧劇。

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至於喬治的文章中還提到香港問題，發言人回應稱，香港是中國的領土，出台港區國安法完全是中國內政。美國為了能夠繼續利用香港從事反華行動，一再惡意詆毀抹黑香港維護國家安全法，甚至執意將所謂「香港自治法案」簽署成法，這是對中國內政的粗暴幹涉，也是對包括香港同胞在內的14億中國人民共同意願的蠻橫褻瀆。

路透社（19日）報道表示，在諾貝爾和平獎得主昂山素姬領導的政府因處理羅興亞穆斯林少數民族的問題與西方國家關係轉向緊張之後，緬甸越來越成為美中兩國爭取影響的戰場。