▲ 【中美角力】特朗普一個月講錯200句話 涉中國議題第三多

美國大選戰幔掀起，適逢新冠肺炎疫情停不了、中美關係又陷低谷，美國總統特朗普不時以「語不驚人死不休」的話，評論時政大局。但美國CNN的事實查核專欄「Fact First」統計，特朗普密集地「大聲夾無準」－－6月初至7月初一個月發表的言論中，有多達200項錯誤，錯誤說法涉及領域相當廣泛，從疫情、經濟、到中國皆有。

美國有線新聞網絡（CNN）欄目「Fact First」 用「轟炸（bombard）」一詞，形容特朗普近一個月發表了大量與疫情相關的錯誤訊息，密集程度相當高。

CNN：特朗普談疫情 錯誤多到如轟炸

該篇分析計算指出，自CNN統計開始，特朗普從2019年7月8日至今總共發表2783項錯誤說法；統計其今年6月8日至7月5日間一個月所發表的虛假及誤導性評論，則高達200項，意即特朗普平均每日就發表7項錯誤說法。

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觀察特普近一個月內發表的錯誤說法，以新冠肺炎病毒及大流行相關議題的錯誤說法最多，共佔其中41項；其中，關於篩檢的錯誤說法有15項，包括特朗普聲稱篩檢量增加是病例激增的主要原因。

與疫情相關，CNN統計特朗普9度聲稱自己頒布中國旅遊禁令，但事實上只實施了部分旅行限制，而特朗普針對中國旅遊禁令相關的各版本錯誤說法，現已累計來到67項。

位居排行榜第2名的則為軍事議題，第3名則以「中國」和「示威」議題並列，皆為25項。

反種族歧視「示威」的錯誤量 與中國議題同級

當中受到非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）之死影響，美國境內掀起「BLM（Black Lives Matter，黑人的命也是命）」示威風潮，特朗普近一個月內與示威相關的錯誤說法共有25項，其中6項為特朗普聲稱自己負責派遣國民警衛隊（National Guard）來平息明尼蘇達州動亂，而事實上國民兵分明是由該州州長調動。

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▲ CNN的特朗普「講錯嘢」統計。

關於競選對手拜登（Joe Biden）的錯誤說法數量則以24項排行第5；CNN查核指出，特朗普針對其競選對手的指控與批評有數項是錯誤的，其中包含「拜登事先給記者提問稿，以便在記者會上從提詞機閱讀早已準備好的回應」、「拜登躲在家中地下室（諷刺拜登在地下室錄影競選）」等。

特朗普前10大錯誤說法排行榜剩餘名次為第6名「經濟」23項、第7名「貿易」18項、第8名「民主黨人」15項、第9名「關稅」14項，第10名則以「衛生保健」與「移民」議題各13項並列。

10大排行榜中，「示威」與「拜登」議題為首度上榜的2項議題。

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責任編輯：鄧國強

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