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【港區國安法】駐英大使：若英國制裁中國官員 會堅決回應

國情動向 23:03 2020/07/19

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中英關係因港區國安法持續緊張。英國外相藍韜文表示，周一（20日）會到國會交代對香港和中國實施進一步措施的最新情況。中國駐英大使劉曉明周日表示，若英國制裁中國官員，中國將堅決回應。

英媒指藍韜文將對港引渡協議表關注

英國月初首次引用《馬格尼茨基法案》，制裁外國侵犯人權人士，但首輪名單未涉《港區國安法》者，有議員表示政府應向中國官員實施制裁，藍韜文（Dominic Raab）未排除可能。

劉曉明接受英國廣播公司（BBC）《Andrew Marr Show》訪問時表示，若英國有任何意圖就港版國安法制裁中國官員，中國將堅決回應 。他說，美國制裁中方官員後，中國也制裁四名華府官員和國會議員，他強調，不希望中英之間發生這種針鋒相對的事情。

英國外相藍韜文在同一節目指出，不會太過依賴英國新增的制裁名單，但他否認英國太軟弱，無法透過制裁這渠道，挑戰中國。

他補充，周一會到英國國會，就中國及香港情況公佈進一步措施。英國《泰晤士報》報道，預料藍韜文會就英國與香港的引渡協議表達關注。報道又引述資深政府官員表示，英國很有可能會中止與香港之間的引渡協議。

另外，藍韜文又在節目中指，中國的維吾爾族的人權明顯受侵犯，「這顯然是惡劣、嚴重違反人權的行為，這就是我們與27國在日內瓦向聯合國提出此事的原因……批評中國政府侵犯維吾爾族及香港的人權」。劉曉明回應指，大部份維吾爾族都能安居樂業，並受到平等的對待。

劉曉明：中英關係正處於重要關口 應相互尊重主權

【BNO】針對18至23歲年輕人  英研給沒BNO港人居英

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