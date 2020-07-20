英國料今日宣佈停止與香港引渡協議 蓬佩奧赴倫敦施壓

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【中美角力】駐美大使：美國不應讓懷疑 恐懼仇恨綁架外交政策
港區國安法令中英關係陷入冰封，英國預料快將宣佈，暫停或撤銷英國與香港引渡協議。英國外相藍韜文準備在英國國會有所宣佈，不排除談及英國香港引渡協議，以至向中方官員推出制裁。與此同時，美國國務卿蓬佩奧會展開英國倫敦之行，美英聯合對抗中國會是兩國重要議程。
英國外相藍韜文（Dominic Raab）周一（20日）稍後會在英國國會演講，料交待英方就港區國安法對中港採取措施。《南華早報》消息指，藍韜文屆時會宣佈暫停或撤銷英國與香港引渡協議，但不會宣佈制裁中方官員。
英國7月初首次繞過聯合國或歐盟，單方面對外國「侵犯人權」推出制裁。英方那次制裁俄羅斯、沙特阿拉伯、緬甸及北韓49人士和機構，但未有針對中國。藍韜文當時解畫稱，英方制裁行動是以證據為基礎。
中英關係近日急轉直下，英國似乎因為港區國安法而決定不再猶疑，跟隨美國禁用華為。美國國務卿蓬佩奧周一會抵達倫敦，與藍韜文、英國首相約翰遜及其他英國國會議員會面，勢要拉攏英國一起對抗中國。
藍韜文周日（19日）接受英國天空電視台Sky News訪問時亦不諱言，自己不會使用，英國前首相卡梅倫5年前所形容中英「黃金時代」（golden era），來描述現時中英關係。
藍韜文在訪問中稱，英國會追隨國家利益並與盟友聯手，嘗試在能所獲益的方面與中國合作，但會非常注意風險，並向明確地保護英方在香港的重要利益。
中國駐英大使劉曉明則向英國廣播公司（BBC）節目表示，英國若制裁中方官員，中方會堅決回應。劉曉明警告英方，美國早前制裁中方官員後，中方亦制裁美國官員和參議員，中方並不希望中英關係以陷入這種以牙還牙的地步。
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責任編輯：連兆鋒