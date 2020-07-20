【長江三峽大壩】反擊變形潰壩論　中國院士稱三峽大壩越泡水越結實

▲ 【長江三峽大壩】反擊「變形潰壩論」 中國院士稱三峽大壩越泡水越結實

南方連日暴雨成災，長江流域頻傳洪災，「三峽大壩」水位不斷暴漲，「潰壩說」瘋傳。中國官方也一再宣稱「潰壩說」是無稽之談，頻頻「闢謠」，中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩表示，三峽大壩壩體沒有任何問題，還說「會在100年內越泡水越結實」、「大壩混凝土至少500年不會有問題」。

人民日報社旗下《中國經濟週刊》報道，王浩表示，自三峽大壩今年突破警戒水位後，網上頻有「變形」、「潰壩」傳言，但他說「三峽壩體本身的安全性沒有任何問題」，並說大壩是依照能抵禦「萬年一遇」的超大洪水而設計，即便被洪峰流量超過每秒12.43萬立方米的水衝擊，壩體仍可安然無恙。

允許範圍內「彈性變形」 並不可怕

他強調，三峽大壩在設計允許範圍內的「彈性變形」並不可怕。

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王浩又指出，「三峽大壩」本身是混泥土重力壩，不但不怕長期泡水，「其抗壓能力反而會在100年內水越泡越結實」，又說當局已做實驗，結果顯示，已經蓄水17年的三峽大壩，目前的混凝土抗壓能力已由當初設計的25兆帕，提升至目前的43兆帕，遠遠超出了設計標準。

中國三峽集團總工程師張曙光也說，「從目前的實驗結果看，大壩混凝土至少500年不會有問題」。’

三峽集團專家：高樓大廈都有容許變形範圍

張曙光分析說，確實有說過「大壩彈性變形都在設計允許範圍內」，但此話卻被網上一些人斷章取義炒作成「官方終於承認大壩變形」，其實「彈性變形」是所有構造物受力後都必然會有的現象，道路橋樑、高樓大廈，包括水泥地板都有。

「彈性變形並不可怕，關鍵要看是否在設計允許範圍內」，他說。

張曙光透露，「三峽大壩有一套完備的安全監測系統，與主體工程同步實施，共埋設了1.2萬多個儀器監測點，一旦哪裡有異常就會即刻報警。任何細小問題都不會錯過，怎麼可能會出現谷歌照片上那麼誇張的『變形』。」

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另外，針對外界質疑三峽大壩能否抵禦原子彈的攻擊，中國水力發電工程學會副秘書長張博庭表示，這其實早在1958年就是國防議題，因為在當時特殊的國際環境下，首先要考慮三峽大壩成為戰爭攻擊目標的後果，軍方和工程部門從1959至1988年做了大量試驗，最後確定了「最抗炸、不會潰壩」的混凝土重力壩型。

學者指：三峽大壩能抵原子彈 炸中也只穿個洞

張博庭進一步指出，「退一萬步說，假如原子彈直接命中大壩，後果也只是把大壩炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門而已，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩。」

7月份以來，內地南方全面進入防汛期。長江、太湖流域出現強降雨，長江中下游洞庭湖、鄱陽湖212條河流發生超警以上洪水，其中72條河流超保證水位，19條超歷史水位。太湖持續超警狀態。

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責任編輯：鄧國強

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