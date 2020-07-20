【中美角力】駐美大使：美國不應讓懷疑 恐懼仇恨綁架外交政策

中國駐美大使崔天凱周六接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，就中美關係、港版國安法、南海問題等作出回應，呼籲美國「不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨綁架外交政策」，又強調中國的治港方針仍是「一國兩制」，將來也不會改變。

中美關係因新冠肺炎與港區國安法而越趨緊張，美國總統特朗普上周簽署《香港自治法案》，並簽行政命令取消港特殊待遇。《紐約時報》則引述消息指，華府正討論限制中國公民赴美的方案，當中禁止全部中共黨員及其直系家屬入境的最極端做法也在考慮之列。

崔天凱在訪問中表示，中美必須以建設性的方式管控好分歧，而不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策。他指出，中美作為對自身和世界都肩負重責的世界大國，制定政策時必須充分認識到我們在應對日益增長的全球性挑戰中存在共同利益，要因應國際社會對我們的共同期望，不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策。

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談到港區國安法，崔天凱重複中港官員說法，表示在「一國」安全穩定的基礎上，「兩制」才會共同繁榮。中國治港的指導方針仍是「一國兩制」，現在沒有改變，將來也不會改變。

香港是中國的一部份。我們必須維護國家統一、主權和領土完整，這是「一國」的應有之義。在「一國」框架下，在「一國」安全穩定的基礎上，「兩制」才會共同繁榮。這是「一國兩制」的內涵所在。

崔天凱指出，新法目的就是為了堅持和完善「一國兩制」，使香港更加穩定，香港居民也好，外國投資者也好，人人都享有安全。這樣人們在香港投資興業就會有更穩定、更可預期的環境。這就是立法的真正目的。

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崔天凱還指出，香港維護國家安全法有6章、66條，如果仔細閱讀全文就會發現法律對於適用的罪行、所禁止的行為和活動都有非常清晰的定義，不存在所謂的寬泛解釋。因此，如果不涉及這些行為，就沒什麼可擔心的。

在南海問題上，崔天凱表示，中國在南海的領土主權和海洋權益主張有充份歷史和法理依據，中方在領土主權問題上的立場非常堅定。儘管如此，中方仍願同其他聲索國通過外交談判解決爭端。然而一些國家，尤其是美國，千方百計想要插手，在該地區派遣軍力，強化軍事存在，強度、頻度都非常高。

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責任編輯：游昊雲

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