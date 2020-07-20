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【長江三峽大壩】倘被核彈炸中　官媒話你知大壩會發生何事？

社會熱點 12:08 2020/07/20

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【長江三峽大壩】倘被核彈炸中　官媒話你知大壩會發生何事？

南方暴雨成不停，考驗長江三峽大壩的抗洪能力。大壩自建成以來，屢被坊間言論質疑安全性，，甚至憂慮一旦發生戰爭，會成攻擊目標。官媒引述權威專家指，三峽大壩能抵禦核武，就算被原子彈炸中也只會出現一個缺口，相當於開幾個水閘，不會發生潰壩。

人民日報社旗下《中國經濟周刊》引述中國水力發電工程學會副秘書長張博庭說，三峽大壩是混凝土重力壩，這類大壩安全性極高，在全世界已有百年實踐，還沒有瞬間土崩瓦解的潰壩先例。

國家多年研究　大壩如何抵禦原子彈攻擊

對於有人擔心三峽大壩能否抵禦原子彈的攻擊，張博庭說，這其實早在1958年就是國防議題。

【長江三峽大壩】反擊變形潰壩論　中國院士稱三峽大壩越泡水越結實

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因為在當時特殊的國際環境下，首先要考慮三峽大壩成為戰爭攻擊目標的後果。從1959至1988年的30年裡，軍方和工程部門針對化爆命中和核爆命中、滿庫時1000米和400米全線潰壩做了大量模型試驗，最後確定了「最抗炸、不會潰壩」的混凝土重力壩型（三角形大斷面，壩有多高壩底就有多寬）。

張博庭又指，退一萬步說，假如原子彈直接命中大壩，其後果只是把大壩炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門而已，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩。

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「所以，網上有人說今年汛期洪水大，三峽大壩抵禦不了洩洪壓力會發生變形甚至潰壩，這種擔心完全沒有必要，如果是謠言那就太可笑和荒唐了」， 張博庭說。

三峽集團總工程師：大壩混凝土至少500年不會有問題

中國三峽集團總工程師張曙光也分析說，從內在因素講，壩體壽命主要取決於混凝土質量。

三峽大壩從設計規範、原材料把關到施工管理，都按國家最高標準執行，且在「混凝土抗凍性標號」等直接決定大壩壽命的很多重要參數選擇上，嚴苛程度遠遠超過了三峽大壩的實際環境條件。從目前的實驗結果看，大壩混凝土至少500年不會有問題。

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責任編輯：鄧國強

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