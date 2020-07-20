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【華為5G】駐英大使：拒華為如同拒絕未來

經濟脈搏 15:27 2020/07/20

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駐英大使：拒華為如同拒絕未來

中國駐英大使劉曉明16日接受英媒訪問時表示，英國拒絕中國電訊設備商華為等同拒絕未來，又稱華為問題顯示英國如何對待中國。

劉曉明在16日接受英國《泰晤士報》訪問，稱今天中英關係雖未至最差時期，但稱正面臨嚴峻挑戰，而華為是其中一個最大問題，「實際上是關於英國如何看待和對待中國的問題，是視中國為機遇、還是挑戰甚至威脅？是視中國為可以合作的友好國家、還是『敵對』或『潛在的敵對』國家？」

他稱華為是中國最大的企業之一，早已在英國駐紮20年，投資超過20億並創造大量工作，堪比中英互利合作典範，但華為突成英國的危險供應商，人們似乎忘記華為過去為英國作出的貢獻。

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劉曉明又稱華為對英國來說是一個巨大機會，英國希望在2025年前把5G覆蓋全國，而華為希望提供協助。但現在英國禁止華為參與的決定是基於不實的指控，甚至有政治操控。劉曉明形容選擇華為就是在選擇機會和發展，拒絕華為就是在拒絕未來。

劉曉明同時指摘有人試圖以中美磨擦的機會，「跟着美國吹奏起舞」損害中英關係。英國政府14日宣布，將在2027年前全面移除5G網路中的華為設備，英國電信運營商明年1月起，將不能在5G網路中新添任何華為設備。

值得注意，日經亞洲評論網站18日報道，英國官員在政府14日宣布禁用華為兩天後，就在東京會見包括日本國家安全保障局、國家網絡安全事件整備和戰略中心在內的日本政府機構代表，尋求合作。

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日本電器公司的消息人士透露，該公司已與英國方面進行「討論」。富士通的消息人士則表示，該公司正尋求在歐洲銷售產品的機會。

《華爾街日報》的報道就指出，美國打擊華為令愛立信得益，且更大規模在中國擴張。今年春天，愛立信贏得了與中國三大國有電信運營商，中國電信、中國移動和中國聯通的大合同，愛立信也稱中國市場「具戰略意義」。然而合同只讓愛立信獲得一小部分市場份額，中國市場依然由華為和中興通訊主導。

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責任編輯：游昊雲

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