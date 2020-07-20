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美軍E-8C一周4逼廣東 原來早已不願飛這偵察機

國情動向 12:20 2020/07/20

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【中美南海角力】美軍E-8C一周4逼廣東 原來早已不願飛這偵察機

中美惡鬥在南海方向升溫，美國空軍E-8C「聯合星」偵察機一周之內，至少4次逼近中國廣東。時值美軍2個航母打擊群會師南海軍演，加上台灣漢光軍演上周舉行，美軍E-8C多次逼近大陸，相信旨在偵察解放軍沿海軍事部署。不過，原來美國空軍多年前已計劃讓E-8C退役，以更先進機型取而代之，只是遭到美國國會因預算問題阻撓。

  • E-8C是甚麼飛機？

E-8C是美國空軍空中對地監視、戰場信息管理與指揮控制飛機。換句話說，這既是一款偵察機，也是一款指揮機，是個空中情報中心和司令部。

E-8C飛機全稱Joint Surveillance Target Attack Radar System（聯合監視目標攻擊電達系統），英文簡寫Joint STARS，因此有「聯合星」稱號。

E-8C由美國軍工巨企諾格（Northrop Grumman）生產，在波音707老式4引擎客機基礎上改造而成，1991年開始在美國空軍服役。

  • E-8C能幹甚麼？

與美軍更多向中國周邊空域派遺的對空預警機、對海反潛機不同，E-8C是一款對陸偵察飛機，擅長針對敵方坦克集群。

美國空軍公開資料介紹，E-8C旨在前線部隊火力範圍以外，偵察敵方裝甲部隊位置。E-8C飛機上的AN/APY-7雷達，能提供120度視角，覆蓋約5萬平方公里地域，並同時在超過250公里距離上，跟蹤600個目標，並把裝甲車輛與普通汽車區分。

值得注意的是，E-8C機上並沒有武器，不會直接殺傷敵人。E-8C任務在於找出敵方裝甲，並把資料傳送給友軍部隊，並可在需要時指揮友軍部隊實施打擊。

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  • E-8C有弱點嗎？

當然有。E-8C雖能測出裝甲車輛位置、數量、速度和行駛方向，但無法得知車輛的種類，例如搞不清楚是坦克還是導彈發射車，也不知道這些裝甲車輛是敵軍還是友軍。因此美軍必須將E-8C收集資訊，與其他情報核查對比才可使用。

此外，E-8C並不能偵測太小、分佈太散，或停止不動的裝甲車輛；其250公里左右追蹤半徑，也意味難以發揮戰略作用；E-8C所基於的波音707客機更相當老舊，已停產和退出民航市場數十年。

  • 美軍早已打算放棄E8-C？

是的。美國空軍2014年已經提出計劃，在2022年以新機取代E-8C。美軍希望以較小型、能源效益更高的商務飛機，來作為E-8C替代飛機的基礎，而新機亦會配備更先進的偵察和戰場管理設備。

不過，美國國會多年來都以預算限制為由，阻撓美軍E-8C退役計劃。美國國會去年要求，美國空軍首先在開發「先進戰鬥管理系統」（Advanced Battle Management System，ABMS）方面取得成果，建立一個聯合空地偵察與太空系統的戰場情報收集與通訊網絡。

國會議員今年中更謀劃，將條文寫入2021年國防授權法案。鑑於美軍年中才就ABMS與多家企業簽署5年開發合約，年邁的E-8C在可見將來預料都要繼續服役。

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責任編輯：連兆鋒

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