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【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈

國情動向 12:03 2020/07/20

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港區國安法的推行，引發中國與西方角力蔓延。繼英國及澳洲後，多名日本國會跨黨派議員將游說首相安倍晉三政府，延長港人免簽證逗留日本期限，並讓港人更容易獲批准在當地工作，以回應北京在香港引入國安法律體系。

日本政界此舉，恐為中日關係添上更多不明朗因素；如安倍政府接納讓港人延期居留，更恐為中日關係投震撼彈。

【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

【BNO】針對18至23歲年輕人 英研給沒BNO港人居英

日本跨黨派國會議員團體「對中政策相關議員聯盟」於16日召開籌備會，日本議員包括前防衞大臣、自民黨的中谷元，國民立憲民主黨的山尾志櫻里等出席。聯盟並預定於29日舉行成立大會。

日議員建議　港人留日期間可找工作

日本放送協會報道，這批議員計劃向安倍政府游說，延長港人免簽證逗留日本期限，並讓香港人更容易獲批准在日本工作。

據了解，上述日本議員都被視為對華立場強硬。他們又建議，立法賦予日本政府或國會權力，調查可能曾在香港發生的人權議題事件。

【BNO】胡錫進諷西方虛偽：為何只放寬港人移民 14億內地人無份？

【BNO】林鄭：英方如改變BNO旅遊證件性質　國家會認真處理

西方國家已有計劃放寬港人移民先例，英國早前公布擬修例擴大港人BNO權利，準許香港最快居英6年可獲英國國籍，澳洲亦計劃放寬部份港人居留當地的限制。

另外，英傳媒報道，英國外相藍韜文（Dominic Raab）預料將到國會就英國與香港的引渡協議表達關注。消息指有很大機會中止兩地引渡協議。加拿大和澳洲早前已相繼宣佈，暫停與香港的引渡協議。

【BNO】英內部評估：5年內20萬港人持BNO移民英國

【BNO】英失業率直奔8%仍招BNO港人移民　央視批虛偽

 

【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）

【BNO】英想BNO港人移民遠離城市？環球時報稱「人離鄉賤」

【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生

【港區國安法】澳洲欲「接收」香港移民  中方或兩招打痛澳洲

【港區國安法】澳洲總理：是否給港人避風港移民計劃　是澳洲主權事務

 

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