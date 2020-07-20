【A股健康牛？】人行向市場淨投放500億人幣 滬指上午漲2.62%

經過一輪調整及人行放水，內地股市今早重拾升軌，上證指數上午收報3298點，漲2.62%，深證成指上午收報13342點，漲1.74%，創業板指上午收包2674點，漲0.47%，兩市上午總成交近7480億元（人民幣，下同）。

盤面上，行業板塊多數上漲，券商、保險、建材、鋼鐵、有色、煤炭、銀行等板塊漲幅居前，釀酒、醫療保健板塊下跌。

值得注意，之前受資金追捧的電子製造、醫療器械服務、半導體及元件板塊，今早均錄得資金流出，主力資金改為流入建築材料、銀行、國防軍工三個行業。

▲ 人行淨投放500億人幣 滬指上午漲2.62%

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後市方面，中原證券指出，銀保監會上調保險資金投資股票比例上限，影院和旅游區即將復工，有利於提升增量資金預期和風險偏好，A股在利空部分釋放後有望「輕裝上陣」。建議在即將進入中報發布期時短期關注業績驅動利好板塊，以及估值分化較為有利的消費醫藥等大盤績優股。

人行則公布，維持1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.85厘，符合預期，現值同為3.85厘；5年期貸款市場報價利率為4.65厘，預期為4.65厘，前期均為4.65厘。

另外，人行今開展1,000億元逆回購操作，因今有500億元逆回購到期，今實現淨投放500億元，而中標利率為2.2厘。

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責任編輯：游昊雲