【火星探測】中美阿聯酋爭上火星　一文看清3國裝備和目標（有片）

各國對外太空的探索從未停步。阿聯酋「希望」號今日升空，中國火星探測器「天問一號」上周抵達發射基地後，美國「毅力」號也即將發射。3國的發射都定在火星距離地球最近的時候，這樣航程和燃料消耗可以最小；這種時機每26個月出現一次。

本文一次列清，三個國家在裝備、目標、發射時間的不同。

中國「天問一號」：六大具體任務

今年4月，中國官方正式公布首次火星探測任務名稱和任務標識。中國行星探測任務被命名為「天問系列」，首次火星探測任務被命名為「天問一號」。「天問」一名取材自屈原的《楚辭》。

時間：「天問一號」將由長征五號遙四運載火箭發射，計劃於7月下旬到8月上旬擇機實施中國首次火星探測任務。發射後，約需要7個月左右才能抵達火星。

目標：中國首次火星探測目標為照相、在火星表面測物質、測元素、測環境、看看火星的內部和淺層的地質結構、看氣象。

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美國「毅力」號：搜尋火星上有無生命

名為「毅力號」（Perseverance）的深測儀器預期會在火星表面逗留一個火星年（約為地球上兩年），收集約40個岩石和泥土樣本，並將其中30個帶回地球以作研究。

時間：美國「火星2020」（Mars 2020）任務的發射日期是7月30日。

目標：該火星探測器裝備了最新的機械臂，該機械臂能夠對火星地表的岩石、灰塵進行收集和保護。據悉，此次火星任務總共耗資達到24億美元，花如此多資金的目的在於搜尋火星上現在或者過去的生命痕迹。

阿聯酋「希望」號：阿拉伯世界的首次星際探索

「希望」號也稱為「酋長」號，是阿聯酋也是阿拉伯世界的第一個行星探測器，重1.5噸，攜帶高分辨率彩色數碼相機、紅外光譜儀和紫外光譜儀三台儀器。

時間：阿聯酋「希望」號今日（20日）早上6時58分在日本發射。此次發射原訂在上周進行，但兩度因為天氣惡劣而延期。「希望」號預期在明年二月，即阿聯酋立國50周年時抵達火星軌道，展開研究火星大氣層及氣候的研究工作。

目標：據BBC（英國廣播公司）報道，在太空探索方面，阿聯酋起步較晚，國家太空總署成立僅僅６年。此次探索火星的壯志背後，一方面希望幫助人類對火星大氣層形成全新的認識，另一方面，還能激勵和吸引阿聯酋和阿拉伯世界更多年輕人在中學和大學選修科學技術課程。

這個目標與阿聯酋政府的經濟方針有關：阿聯酋和沙特一樣，正在設法減少國民經濟對石油天然氣的依賴，逐步向高科技、知識型經濟轉變，以適應未來世界。

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