【火星探測】中美阿聯酋爭上火星　一文看清3國裝備和目標（有片）

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中美火星任務如箭在弦睇頭多 天問一號難過去月球好多
各國對外太空的探索從未停步。阿聯酋「希望」號今日升空，中國火星探測器「天問一號」上周抵達發射基地後，美國「毅力」號也即將發射。3國的發射都定在火星距離地球最近的時候，這樣航程和燃料消耗可以最小；這種時機每26個月出現一次。
本文一次列清，三個國家在裝備、目標、發射時間的不同。
中國「天問一號」：六大具體任務
今年4月，中國官方正式公布首次火星探測任務名稱和任務標識。中國行星探測任務被命名為「天問系列」，首次火星探測任務被命名為「天問一號」。「天問」一名取材自屈原的《楚辭》。
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美國「毅力」號：搜尋火星上有無生命
名為「毅力號」（Perseverance）的深測儀器預期會在火星表面逗留一個火星年（約為地球上兩年），收集約40個岩石和泥土樣本，並將其中30個帶回地球以作研究。
阿聯酋「希望」號：阿拉伯世界的首次星際探索
「希望」號也稱為「酋長」號，是阿聯酋也是阿拉伯世界的第一個行星探測器，重1.5噸，攜帶高分辨率彩色數碼相機、紅外光譜儀和紫外光譜儀三台儀器。
這個目標與阿聯酋政府的經濟方針有關：阿聯酋和沙特一樣，正在設法減少國民經濟對石油天然氣的依賴，逐步向高科技、知識型經濟轉變，以適應未來世界。
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