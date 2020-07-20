緊跟美國制華？日本修改應對中國軍機標準

日媒報道，考慮到日本和中國在釣魚島(日本稱尖閣諸島)歸屬權問題上存在激烈衝突，日本防衛省修改了航空自衛隊的緊急起飛標準。另據報中國政府接連向日本提出兩項與釣魚島有關訴求，但全部被駁回。

應對1架中國軍機數量 增加至4架

日本《東京新聞》19日報道稱，鑒於近年來越過「防空線」(為了不讓中國軍機進入北緯25度至26度之間的尖閣諸島領空，航空自衛隊把北緯27度設為「防空線」)的中國軍機數量激增，日本防衛省已把應對1架中國軍機的航空自衛隊戰機數量由原來的2架增至4架。

日媒還稱，中國軍方已把位於浙江省的軍機基地改到距離釣魚島更近的福建省，並急速推進配備殲-11等現代化戰機。因此，日本防衛省認為有必要針對從福建省起飛的所有中國軍機採取緊急起飛標準，才能立即讓日方戰機從那霸基地緊急起飛，阻止中方軍機進入尖閣諸島領空。

此外，為監視中國軍機的飛行動向，日本航空自衛隊還將全天在東海上空執勤，這是以前沒有過的。

除提升自身應對能力外，日本還在強化與菲律賓的合作力度。日本《產經新聞》早前報道稱，為加強對中國軍機在東海和南海上空飛行的監測力度，日本政府正在研究與菲律賓共享有關中國軍機動向的雷達信息。

《環時》：有可能導致兩國軍機擦槍走火

據中國官媒《環球時報》引述分析人士認為，日本防衛省修改緊急起飛標準，在一定程度上是對中國軍機在合理合法範圍內正常巡航的一種挑釁，特別是派日本戰機跟隨、監測中國軍機的飛行動向，不外乎是把中國當作假想敵，挑起並炒作東海和南海議題。日方舉動很有可能導致兩國軍機擦槍走火。

中國社科院亞太與全球戰略研究院學者李成日表示，日本有關舉措並不令人意外，畢竟日本在外交戰略上通常都是跟著美國走，在當前中美關係低迷的背景下，日本必然緊跟美國步伐。此外，受新冠肺炎疫情影響，安倍政府也需採取對華強硬政策來轉移民眾關註焦點，提升支持率。

日本拒絕中國兩項與釣魚島有關訴求

另外，日本共同社引述日中外交消息人士透露，中國政府在本月上旬經外交渠道向日本提出，應對釣魚島附近的中國領海進行管理，以阻止日本漁船捕魚，日本表示反對，稱「無法接受」。

報道指，中國要求日本在釣魚島海域實施漁船管理實屬罕見，認為旨在削弱日本對該島的有效控制，加強主權主張。

消息人士還稱，中方要求叫停沖繩縣石垣市議會通過的對尖閣諸島改名的措施，日方亦已拒絕。



日本沖繩縣石垣市議會6月22日通過，將釣魚島所在行政區，從「登野城」改名為「登野城尖閣」，預計10月1日施行。

【中日關係】日本防衛白皮書 批中國試圖改變東海及南海現狀 京嚴正交涉

【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本 恐為中日關係投震撼彈

【中美角力】美軍E-8C指揮機再飛近廣東 一周4次似常態化

美軍E-8C一周4逼廣東 原來早已不願飛這偵察機

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道