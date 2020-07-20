【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰

中美角力白熱化，中美關係被指陷入冰點。大師級中美關係研究學者、佛大學榮休教授傅高義接受人民日報社旗下《環球時報》訪問時表示，中美接觸儘管未完全失敗，但很不幸，兩國有發生軍事衝突可能。

他警告，中美一旦因台灣問題生衝突，衝突或會升級爲一場「對全人類造成災難性打擊的大戰」。

傅高義（Ezra F. Vogel）是西方著名中國問題專家，哈佛大學亨利·福特二世社會科學榮休教授，曾任費正清東亞研究中心主任，他曾版《鄧小平時代》一書。傅高義也曾在克林頓政府擔任國家情報官，負責東亞事務。

「美國對中國接觸仍未失敗」

傅高義在《環球時報》的視像訪問中表示，「美國對中國接觸仍未失敗」這一事實，目前仍沒有改變。

我們可以預期特朗普和拜登都會表現出對中國的批判態度。但我相信，在大選之後，無論下一任總統是誰，我們都明白，即便是在謀求自己的國家利益之時，我們也必須找到和中國建立更好關係的新路徑。我認爲大選之後美國政府在對華態度上會有變化。

但傅高義承認，中美兩國現時有軍事衝突的風險：

很不幸，兩國有發生武裝衝突的可能性。盡管沒人希望這樣的局面發生，而且這將導致所有人的失敗。如果我們回顧第一次世界大戰發生的歷史就可以看到這樣的可能性：一戰始於一件小事，並很快波及多個大國，盡管它們並未計劃參戰。

他形容，南海如今或許只發生一場很小的中美摩擦，就可能會很快升級。「如果不能對此有所控制，就很可能帶來災難性後果，每個國家都會成爲輸家。這將非常可怕」。

台灣問題方面，傅高義也承認，兩岸問題有可能引爆中美衝突：

我相信台灣地區領導人已意識到，過分尋求獨立是挑釁大陸出兵，他們會試圖避免這樣的危險。但如果北京領導人擔心台灣會跨過『台獨』紅線，或者他們認爲，美國不會因爲大陸出兵而參戰保護台灣，那麽就存在美中間爆發戰爭的真正危機。

他更明確警告，「台灣問題引發的衝突可能會升級爲一場對全人類造成災難性打擊的大戰。爲避免這樣的重大危險，我們必須加強美中領導人間的理解」。

中美必須彼此了解對方 避免軍事衝突

傅高義強調，「所有關心世界、關心美中關係的人都要意識到，我們必須避免軍事衝突，而要做到這一點，我們需要更好地了解彼此」。

對於新冠肺炎疫情，傅高義指出，中美兩國現在不停地互相指責，這非常糟糕。「怎樣對付新冠疫情？兩國此時真正該做的是合作開發新藥、生產抗疫設備等。但現在我們在做什麽？對著彼此大喊大叫，追究到底是誰引發了現在的局面，誰做錯了什麽事情」。

責任編輯：鄧國強