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【A股急升】滬指大升3.1%重返3300點 軍工股走強

經濟脈搏 15:27 2020/07/20

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經過上周調整加上人民銀行續放水，A股三大股指重拾升市，滬指今日（20日）收升逾3%，重返3300點關口，軍工股大幅走強。

兩市成交連續13個交易日突破萬億元

人民銀行今日公開市場進行1000億元（人民幣，下同）逆回購操作，期限7天。今日有500億元逆回購到期，因此單日淨投放500億元。

此外，人民銀行公布7月LPR（貸款市場報價利率）連續第三個月持平，但市場預計三季度中期借貸便利（MLF）利率有望下降，並將帶動LPR報價同步下調，企業貸款利率或有更大幅度下行。

A股三大股指今日集體高開，早盤震盪走低，但臨近午盤在金融股等帶動下指數回升，截至收盤，滬指報3314.15點，升3.11%；深成指報13448.85點，升2.55%；創指報2697.3點，升1.3%。

滬深兩市成交額略有放量至11930億元，連續第十三個交易日突破萬億元，其中，滬市成交5440億元。北向資金今日淨流出58.99億元，其中滬股通淨流入23.44億元，深股通淨流出82.43億元。

盤面上，行業板塊幾乎全線上漲，軍工股掀漲停潮，板塊內超30股漲停。建材、保險、有色、券商、鋼鐵、煤炭等行業漲幅居前。

本周科創板迎解禁潮

此外，值得注意，本周正值科創板成立一周年，A股也將迎來解禁高峰。數據顯示，7至8月解禁市值總額將達到8460.7億元，其中僅科創板解禁規模將達到2139億元，佔科創板流通市值的67%左右，科創板將面臨較大的拋壓。其中首批科創板解禁壓力主要集中在22日（周三）當天，解禁規模高達2088億元，佔全月科創板解禁規模的97%。

而本周上證指數將迎來首次重大優化，同時科創板50成份指數也將正式發布。分析指，隨著指數的誕生，將為 ETF、基金等投資渠道鋪路，增量資金有望進一步向科創板及科技成長股傾斜，同時能夠緩解科創板解禁高峰帶來的壓力，對市場信心起到提振作用。

責任編輯：蒯宇澄

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