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【中美角力】美眾議員將提法案 授權總統動武阻大陸攻台

國情動向 16:39 2020/07/20

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長期友台的美國聯邦眾議員約霍（Ted Yoho）表示，美國對台灣做得不夠多，他會在下週提出「防止台灣遭侵略法案」，以因應中國對台政策。若中國武力攻台，法案將授權美國總統動用武力。

擔任眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員的約霍17日接受霍士財經新聞網節目主持人杜斯問（Lou Dobbs）訪問，被問及在大陸不斷威脅入侵台灣之際，美國對台灣做得是否足夠。

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約霍認為，美國對台灣及對大陸政策長期存有「戰略模糊」空間，目前也是依據美國前總統列根（Ronald Reagan）任內協議，販售台灣武器自我防衛。因此，他將於下週提出「防止台灣遭侵略法案」，明定若大陸侵犯台灣，美國總統可動用軍力因應，且設有5年落日條款。

約霍接受霍士財經新聞網節目主持人杜斯問訪問

約霍說，國家主席習近平已表明，為了統一台灣他不惜動武，但北京從沒問過台灣意願，「台灣從不屬中華人民共和國一部分，台灣人也不想成為中國一部分，（兩岸）需要和平協商，我們會看事態如何發展。」

國台辦主任劉結一17日曾稱，祖國統一是歷史定論，「台獨」是絕路，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，是廣大台灣同胞的歷史機遇。堅決遏制「台獨」分裂挑釁，廣大台灣同胞切身利益才能得到根本保障，台灣才能有光明未來。

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責任編輯：游昊雲

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