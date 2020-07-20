【長江暴雨】一波未平一波又起 淮河一號洪峰和長江三號相繼形成

困擾長江中下游地區的暴雨今日（20日）將有所減弱，新一輪大雨將主要影響江淮、華北、東北等地區。淮河2020年第1號洪水於17日形成，安徽省防汛抗旱指揮部已將全省防汛應急響應提升至最高級。

安徽受淮河和長江夾擊

據中央氣象台，暴雨藍色預警今早解除，本輪南方強降雨進入減弱階段。未來24小時，隨著副熱帶高壓的西伸北抬，內地主雨帶將逐漸調整至黃淮、江淮北部、四川盆地等地，而長江中下游及其以南大部地區將被高溫覆蓋。

受長江、淮河雙線夾擊，安徽的防汛形勢備受關注。淮河干支流水位全面上漲，干流發生超保洪水，長江干流安徽段全線超警，截至今早6時，安徽已經有37條河湖(含長江、淮河干流)超警戒水位，淮河等22條河湖超保証水位，603座水庫超汛限水位。

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位於安徽阜陽的王家壩閘位於淮河中上游分界處，被稱為淮河的晴雨表。今早8時31分，王家壩閘水位已達29.75米，超過保証水位，並仍保持上漲，王家壩正式開閘泄洪，緊急轉移兩千人，目前淮河王家壩段到正陽關段已全線超警，這意味著淮河汛情進入到嚴峻態勢。

長江干流安徽段情況仍不樂觀，截至今早6時，安慶站水位17.98米，超警1.28米：蕪湖站水位12.64米，超警1.44米﹔馬鞍山站水位11.41米，超警1.41米。受潮汐和支流洪水匯入影響，長江大通以下江段還將維持高水位波動。

另外，據三峽梯調中心早前預測，長江今年第2號洪水日前達到頂峰後將緩退，但周二（21日）前後三峽水庫可能迎來新一輪洪水。