跳水世界冠軍勞麗詩  撐方方與小粉紅舌戰遭微博封號

中國跳水運動世界冠軍勞麗詩因轉發武漢作家方方文章，與小粉紅在微博上開火，連她經營的網店都遭到圍攻，她直言「不能讓自己熱愛的土地成為無脊椎動物的樂園」，但被微博禁言一年。

維權網18日披露此事，網站並貼出勞麗詩的微博截圖說，她對禁言一事「不明所以，但也轉告周知吧」。

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勞麗詩是雅典奧運會女子10公尺跳台雙人冠軍。中國網友形容她是最有獨立見解、最講邏輯的奧運冠軍。

今年5月26日，在偏激網友對武漢作家方方的圍攻中，勞麗詩因轉發方方的微博，引來大量污言相向，她的微博也一度被人打上「蛆蟲大本營」、「恨國蛆小分隊」等惡意標籤。勞麗詩的淘寶網店也未能倖免。

受到攻擊後，勞麗詩發文說，「因為轉發條微博，被各種指責，有指責我讀書少的、有指責我腦子進水的、有指責我是非不分的、有指責我蛇鼠一窩的、有指責我沒良心的，哈哈哈，突然很開心，因為沒有活成你們喜歡的樣子，要是活成你們這些人讚美的樣子，我立馬從十米台跳下，跳水池沒水的那種」。

6月3日，勞麗詩又在網上發文回擊，「我本善良，遇蛆則剛，不能讓自己熱愛的土地成為無脊椎動物的樂園，今日不行，以後也絕不行」據指此文在網上熱傳。

河北省重點中學開灤一中校長張麗鈞也寫了一篇「絕版勞麗詩——昔日跳水沒誰，今朝滅蛆有我」的文章力挺。

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張麗鈞稍早前傳出因為支持方方而被當局中止人大代表資格、人大常委和教科文衛委員會專員資格，但未獲證實。

33歲的勞麗詩於2002年1月進入中國國家隊，2003年9月在全國跳水錦標賽女子跳台跳水比賽中奪冠，2004年8月獲得雅典奧運會女子10公尺跳台雙人冠軍，2006年獲得世界盃跳水10公尺台亞軍。2010年正式退役，2014年12月入選國際游泳名人堂。

此外，中國著名公共知識分子榮劍也推文譴責說，勞麗詩作為世界冠軍，為國家贏得過榮譽，僅僅因為說真話說人話而被微博禁言一年，微博公司和有關部門太過分。

責任編輯：鄧中建

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