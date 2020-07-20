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【禁足令】湖北曾鐵腕禁足抗疫　港府會不會參考？

社會熱點 20:09 2020/07/20

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新冠肺炎香港疫情第三波大爆發，確診人數趕超沙士，港府的防控措施備受市民關注，包括會否推出禁足令。其實，幾個月前內地「震央」武漢情況最嚴峻時，曾封城76天，全市城市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；機場、火車站離漢通道暫時關閉；各屋苑進行封閉管理。湖北黃岡、咸寧等地也出台類似的嚴格禁足措施。

武漢：封城76日 物資靠政府補給

武漢市1月23日開始嚴格的「封城」管控，期間當地公共交通全部停運，出入城的人員流動也被掐斷。

2月中旬，武漢進一步加強「封城」措施，對全市範圍內所有住宅屋苑實行封閉管理，無特殊情況下居民不得外出。

在採購食物以及其他生活必需品方面，市民物資全靠政府補給。

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黃岡：每戶每兩天派1人採買物資

自2月1日嚴格控制市區居民出行。每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員上街採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要、在商超和藥店上班外，不得外出。

咸寧：每戶每五天派送一次米和菜

居民除治病外無出入證一律不得出門，所有物資一律實行每戶五天只派送一次，且配送的只有米和菜，非生活必需品就不配送。

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孝感：居民禁出戶 車輛禁上路

所有城鎮居民必須足不出戶，嚴禁外出；農村村民，嚴禁在村灣內閒逛、串門、聚集；醫護人員，醫療物資和生產生活保障人員，參與疫情防控人員，因病就醫、因孕、因喪及經縣級指揮部批准離孝人員，允許按指定時段、指定線路臨時出行；違反命令的，一律處10日以下治安拘留。

同時，所有車輛（包括摩托車、電動車、自行車、三輪車）禁止上路行駛，所有非必需的公共場所必須關閉，藥店、超市、酒店等要按照指揮部要求，定時及定向開放，並要嚴格控制人流量，做好體溫檢測等。

責任編輯：尹航

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