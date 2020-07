英國脫歐又制裁中俄 為何比美國更「激進」？

▲ 【港區國安法】英國脫歐後同時制裁中俄想幹甚麼 比美國「更美國」?

中英關係急轉直下。英國繼跟隨美國封殺華為後,預料即將宣佈因應港區國安法,停止與香港引渡協議。時值英國剛剛脫歐,英國早前已史無前例,針對俄羅斯等國推出單邊制裁。英國外相藍韜文近日多番高喊人權口號,英國在美國特朗普政府人權紀錄備受詬病下,似乎有意藉人權議題確立英國脫歐後國際地位。然而英國脫歐後亦急於與各國達成貿易協議,有英國前官員憂心,英國強硬一套若耍得太過,會惹來反效果。

英國外相藍韜文(Dominic Raab)周一(20日)國會演講前,已暗示會撤銷或停止執行英國與香港引渡協議。藍韜文亦不排除會向中方官員推出制裁,但消息指英國政府現階段不會這樣幹。

英國廣播公司(BBC)分析稱,英國有意停止與香港引渡協議,是要再次針對北京發出政治信息,而制裁因為較為複雜,相信需要更多時間制定。

BBC分析又提到,英國本周預料亦會發表報告,說明俄羅斯在涉嫌干預英國2016年脫歐公投、2014年蘇格蘭獨立公投的角色,而英方上周也指控俄羅斯嘗試盜取,英國新冠肺炎疫苗研發資料。BBC指出:

「這一切都反映,英國與中俄關係在未來數月會進一步緊張,而這正好是英國脫歐後,嘗試在國際體系中確立自己地位的時候。」

藍韜文近日言論確也顯示英方有如此打算。英國7月初首次繞過歐盟或聯合國,單方面向俄羅斯、沙特阿拉伯等國「侵犯人權」人士和實體推出制裁,藍韜文當時強調,英國「要變成世上代表善良的更強大國家」(becoming an even stronger force for good in the world)、「為那些在世界黑暗角落的受苦勇敢群眾保持自由之火不熄」(keep the flame of freedom alive for those brave souls still suffering in the very darkest corners of the world)。

英國執政保守黨重量級議員、國會外交委員會主席董勤達(Tom Tugendhat)近期亦稱,英國的未來在於平均各種利益和作出困難選擇,但要通過這些考驗,則要謹守核心價值,沒有東西比法治更重要。

不過,儘管英國以人權為號料有助在西方陣營中加分,英國脫歐後國際處境並不容易:英國失去了歐盟的集體保障,又面對美國特朗普政府對盟國的反覆無常,如再同時與中國及俄羅斯走向對抗,這種孤立恐怕對當今英國國力帶來巨大挑戰,遑論英國經濟與民生更已受到疫情重創。

中國駐英大使劉曉明態度也隨英方表述趨向強硬。劉曉明近期警告英方,中方希望做朋友和夥伴,但如果英國把中國當敵人,那就要承受後果。劉曉明又反問,英國假如只懂跟隨別國(美國)節奏起舞,還怎麼叫「大不列顛」?

英國Sky News分析坦言,英國脫歐後其實還沒有一套明確的長遠戰略,現有的計劃都不完整。

英國前財相夏文達(Philip Hammond)也擔心,英國保守黨近月反華情緒升溫恐會招致反效果。夏文達稱,英國現時需要與全球建立新的貿易關係,而中國是英國第3大貿易夥伴,英國需要和過往與眾多國家一樣,找到繼續貿易和投資,同時就政治問題坦白交流的辦法。

