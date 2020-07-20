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習近平外交思想研究中心成立 

國情動向 21:32 2020/07/20

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「習近平外交思想研究中心」今天在北京成立。中國外交部長王毅致辭時，稱中共總書記習近平是「偉大戰略家」。

根據官媒國際在線，「習近平外交思想研究中心」由外交部委由中國國際問題研究院設立，旨在統籌全國研究資源，全面、系統、深入開展習近平外交思想的研究、闡釋和宣介，發揮習近平外交思想對外交實踐的指導作用。

中國國務委員兼外交部長王毅為研究中心揭牌並發表講話。中共中央宣傳部、中央政策研究室、中央黨史和文獻研究院等部門有關負責人出席。

王毅說，習近平以「偉大戰略家的遠見卓識，準確把握人類社會發展規律，全面判斷國際形勢走向和中國所處歷史方位」，提出了一系列新主張新倡議，形成和確立了習近平新時代中國特色社會主義外交思想，也就是習近平外交思想。

王毅：習以偉大戰略家遠見　提出新倡議

王毅說，「習近平外交思想」是「新中國外交理論建設中具有劃時代意義的重大成果」，具有鮮明科學性、時代性、先進性和實踐性。

他還說，「習近平外交思想」是21世紀馬克思主義在外交領域的最新成果；是對中華優秀傳統文化的傳承創新；是對新中國外交理論的繼承發展；是對傳統國際關係理論的揚棄超越。

王毅表示，要以「習近平外交思想」作為根本遵循和行動指南，在亂局中保持定力、在變局中抓住機遇，並稱外交戰線要把學習習近平外交思想作為一項長期的「重要政治任務」。 

在今天「習近平外交思想研究中心」成立前，2018年6月召開的中央外事工作會議上，習近平就提出「新時代中國特色社會主義外交思想」10大面向，其中提到增強戰略自信、「為實現中華民族偉大復興的中國夢、推動構建人類命運共同體創造良好外部條件」等。

外界觀察，習近平在外交上更為主動積極，不再秉持前領導人鄧小平「韜光養晦」的原則，也因此在國際上面對更多挑戰。

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