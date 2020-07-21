【中美角力】白宮鷹派為何強調  打擊「中共」非中國？

美國總統特朗普（Donlad Trump）執政後，美國官員逐漸將「中共」和「中國」區分。特別是近期白宮官員講話，已將「中共」作為批判主詞。白宮鷹派採取這種策略背後原因是，目前圍堵中國成效有限，他們要在意識形態尋求突破口，強調中共是自由世界的敵人，以打攏盟友並將中國拖入新冷戰。

近日，美國司法部長巴爾的講話，提到「中共」24次，「共產黨」或「中國共產黨」共19次，完全是將「中國」與「中共」區分，並將中共作為批判主體。事實上，巴爾並不是首個美國官員採用這調子，這是白宮鷹派早就定下的戰略，只是現在來得更明顯。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則是近年來最常將兩者清楚區分的官員。今年7月15日，蓬佩奧便指華為是「『中共』監控國家的一個分支，審查政治異見人士、協助新疆大規模拘留營，以及幫助使人口中的契約奴工被運送到『中國』各地」。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）7月19日則表示，一個崛起的「中國」並不讓美國領導人擔憂，但一個在「中共」統治下崛起的中國就讓美國擔憂。

環球時報周一發表題為「『反共』難掩華盛頓對中國人民的敵視」的評論，直指美國政府「對中共的聚焦是前所未有的」，據說是1980年代自中國赴美留學的「個別華裔學者給這屆美國政府出了主意」。

美國官員刻意區分「中共」與「中國」，當然不是「隨口噏」，背後有深層的戰略考量。《聯合早報》的分析指，中美貿易戰開始後，美國在經貿、科技、政治、軍事領域採取的一系列打壓中國策略，雖然也取得了一定效果，但對中國的整體傷害並沒有外界預期的那麼大。

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此外，今年年初冠病疫情突如其來的衝擊，中國從非常被動的局面，到比較成功地控制住疫情，率先實現經濟社會復蘇，再度顯示出中國經濟的韌性和執政黨維護社會穩定的能力。

分析認為，在這一背景下，美國開始在意識形態領域尋找打擊中國的突破口。美國國務卿蓬佩奧等高官近期不斷用中共指代中國，強調中共及其信仰的馬列主義是自由世界的敵人，刻意將中共和中國人民區分開來，把華為等中國公司說成是中共攫取其他國家信息的工具，將香港國安法引為中共威脅自由世界的例子，甚至放風要禁止所有中共黨員及其家屬進入美國。

簡單而言，美國鷹派要把遏制中國行動塗上意識形態之爭的色彩，這正正是當年美蘇冷戰的格局，一方面可以藉此對盟友施壓，要求盟友站隊，不要支持「自由世界」的敵人。另一方面，藉著意識形態的爭論，將中國拖入冷戰的陷阱中，令中國陷於孤立。

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中國對此也有所警惕，外交部長王毅9日在「中美智庫媒體論壇」上致詞時表明「不會輸出中國模式」，強調「中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗」。他指摘「美方一些人」出於意識形態偏見，不遺餘力地把中國渲染成對手甚至敵人，想方設法遏制中國發展，不擇手段阻礙中美之間的聯繫。

事實上，在美國對中國進行貿易戰後，中央高層已定出「不對抗、不打冷戰、按步伐開放、國家核心利益不退讓」的策略，連以民粹見稱的《環球時報》總編輯胡錫進最近也稱，中國不會與美國打新冷戰，應與美開展戰略周旋，最終「將拖垮對方」。

被美國拖入新冷戰，顯然不符合中國的發展規劃和戰略目標。中美關係雖然面臨幾十年來罕見的危機，但也沒有到當年美蘇冷戰的程度。畢竟，中美之間、中國和絕大多數西方國家之間的利益交織，完全脫鉤不大可能。中國應該繼續保持定力，避免陷入美國新冷戰的圈套。

本報記者：高青

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