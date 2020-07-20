華爾街日報：若歐盟封殺華為 中國考慮報復諾基亞及愛立信

《華爾街日報》援引知情人士報道，如果歐盟跟隨美國和英國禁止5G網絡使用華為技術，中國正在考慮報復諾基亞和愛立信。

據《華爾街日報》報道，中國商務部正在研究出口管制措施，禁止諾基亞和愛立信將其在中國生產的產品運送到其他國家。

消息人士強調，中方只有在歐盟會員國抵制中國供應商並禁止其5G網絡時，才會祭出出口管制。

英國政府14日宣布，將在2027年前全面移除5G網路中的華為設備，英國電信運營商明年1月起，將不能在5G網路中新添任何華為設備。中國商務部上周四表示，中方反對英國的歧視性做法，將採取必要措施，維護中國公司的合法權益。

目前歐盟各國對華為的取態不一

歐盟尚未建議禁止使用華為，但已發布5G網絡安全建議，成員國可以自願採用這些建議。而目前歐盟各國對華為的取態不一。7月5日，法國政府公開表示，盡管法國不會在5G網絡中全面禁用華為設備，但會勸阻法國電訊商不要使用。

路透社7月9日援引兩名知情人士透露，意大利最大的電訊商、意大利電信集團（TIM）已將華為排除在該公司正在準備於意大利和巴西進行的5G核心設備招標之外。不過，意大利的政府態度尚不清晰。德國政府則要到9月才會對其5G規則做出決定。

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責任編輯：蒯宇澄

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