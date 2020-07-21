【中美角力】美再打「新疆人權牌」  制裁11間中企  外交部回應

▲ 【中美角力】美兩周內第2度打「新疆人權牌」 制裁11間中企

美國商務部香港時間今天（21日）再以侵犯新疆少數民族人權為由，對11家中企祭出制裁。這是繼財政部制裁包括新疆黨委書記陳全國等多名中方高官後，美國兩周以來再一次針對新疆人權侵害祭出制裁。在北京，外交部表示，將繼續採取一切必要舉措，維護中國企業的合法權益。

外交部發言人汪文斌在記者會上表示，美方以所謂的人權為藉口，濫用出口管制措施，將有關的中國企業列入實體清單，這違反了國際關係的基本準則，干涉中國內政，損害中方利益，中方對此堅決反對。

他續稱，美方關心的根本不是什麼人權問題，而是企圖打壓中國企業，破壞新疆穩定，抹黑中國的治疆政策，對此國際社會看的十分清楚。中方敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。

中方早先針對美方兩周前宣布制裁4名新疆高層官員，已作出反制。

指稱9間中企強制維吾爾族勞動

美國商務部發出新聞稿聲稱，商務部工業與安全局（BIS）在實體清單中增加11家中國企業，因為這些企業配合中國政府侵犯人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族強制收集生物識別數據。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）指稱北京強迫勞動與收集分析DNA以壓制其公民。他表示，今天的制裁行動將確保美國的商品與技術不會被中國用來欺壓穆斯林少數民族。

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被加入實體清單的11家中國企業中，9家被指控涉及中國針對新疆少數民族強迫勞動，包括昌吉溢達紡織、合肥寶龍達信息技術、合肥美菱、和田浩林髮飾品、和田泰達服飾、今創集團、南京新一棉紡織、南昌歐菲光科技與碳元科技。

新疆絲路華大基因科技與北京六合華大基因科技2家企業，則是涉嫌協助採集與分析維吾爾與其他穆斯林少數民族遺傳分析。

兩中企被指涉助採集少數民族生物樣本

在此之前，美國商務部工業與安全局已分別於2019年10月與今年6月的兩次清單中，列明37家中國企業涉嫌在新疆侵犯人權。

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這也是美國行政部門2周來第2次針對新疆少數民族人權遭到中國官方迫害的制裁行動。

美國國務院與財政部9日基於「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），以涉及侵犯新疆少數民族人權為由，將陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍4位前任及現任中國官員，以及新疆公安廳列入制裁名單。

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責任編輯：鄧國強

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