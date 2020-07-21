  • 31°C
香港時間 : 2020721日 (二) 10:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】駐英大使館稱將堅決回擊　譴責英方干涉香港事務

國情動向 09:57 2020/07/21

分享：

英國政府20日宣布因應中國實施《港區國安法》，即時及無限期暫停與香港的引渡協議，並將對中國的武器禁運擴至香港，包括禁止出口手銬及催淚彈等用於鎮壓的裝備。中國駐英大使館發言人回應稱，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，必作堅決回擊。

發言人批評，英方不顧中方嚴正立場和一再交涉，再次違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，企圖干擾香港國安法實施，破壞香港繁榮穩定。

駐英大使館稱會堅決回擊　譴責英方干涉香港事務

發言人強調，中國政府執行《港區國安法》的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外來干涉的決心堅定不移，強調對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊，敦促英方立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。

【華為5G】若歐盟封殺華為 中國或報復諾基亞及愛立信

英國脫歐又制裁中俄 為何比美國更「激進」？

英國外相藍韜文（Dominic Raab）當日在國會宣讀聲明，稱《港區國安法》是「明顯及嚴重違反中英聯合聲明，亦違反中國的自由假定的國際義務」。此外「除非及直至有明確及有力的確保防止國安法項下自英國引渡（的系統）被濫用」，有關安排不會恢復。

藍韜文又表示會為300萬持有BNO護照的香港人提供入籍英國的途徑，最快明年初實施，但要先搜集證據，才會決定是否向中國實施針對性制裁。

【華為5G】環球時報：要讓英國感到痛！英封殺華為中方擬報復

【華為5G】英國全面封殺華為 中英黃金時代正式結束

劉曉明：中英關係正處於重要關口 應相互尊重主權

【華為5G】周二定生死？ 華為據報提出與約翰遜會面 以推遲英國將其剔出5G網絡建設

責任編輯：游昊雲

相關文章

英國脫歐又制裁中俄 為何比美國更「激進」？
今日
英國脫歐又制裁中俄 為何比美國更「激進」？
英國外相藍韜文宣布 即時暫停與香港引渡協議（第四版）
今日
英國外相藍韜文宣布 即時暫停與香港引渡協議（第四版）
【港區國安法】駐英大使：若英國制裁中國官員 會堅決回應
2020/07/20
【港區國安法】駐英大使：若英國制裁中國官員 會堅決回應
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
2020/07/20
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
內政 國際關係 國際法 港區國安法 國安法 香港 BNO 英國 中國 譴責

下一篇文章

【中美角力】美兩周內第2度打「新疆人權牌」 制裁11間中企

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國外相藍韜文宣布 即時暫停與香港引渡協議（第四版）
英國外相藍韜文宣布 即時暫停與香港引渡協議（第四版）
【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島
【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
美軍E-8C一周4逼廣東 原來早已不願飛這偵察機
美軍E-8C一周4逼廣東 原來早已不願飛這偵察機