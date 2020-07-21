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反制美國 中國伊朗4000億美元合作談判衝刺

國情動向 10:48 2020/07/21

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【中美角力】反制美國 中國伊朗4000億美元合作談判衝刺

中美角力牽動中東地緣政局。外電報道，中國與伊朗4,000億美元經濟與安全合作協議，談判已進入衝刺階段。時值中美關係陷入數十年低谷，而伊朗正正是美國中東宿敵，中國伊朗潛在巨額協議引起各方關注。中方與伊朗合作有利中國能源安全，在波斯灣建立潛在據點也有助突破美國圍堵，但中伊走近看來亦勢必招惹美國進一步出手打擊。

中國伊朗有意達成巨額協議去年已有聽聞，但消息近日再次升溫。美國傳媒月中再次報道消息以來，中國外交部發言人表示不掌握情況，但伊朗外交部已證實正與中方談判潛在協議，範疇涉及基建投資、防務與情報合作。有消息更指，伊朗或為中國採購石油提供折扣。

中國與伊朗2016年達成25年長期合作協議，而伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）去年8月訪華後，兩國同意擴充協議，至包括中國向伊朗投資4,000億美元（約3.12萬港元）。據悉，中方願意向伊朗石油、天然氣和石油產品產業注資2,800億美元，同時向伊朗基建項目投資1,200億美元。

中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 中美關係投震撼彈

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中國是伊朗最大貿易夥伴，也是伊朗石油一大買家；北京也視伊朗為「一帶一路」合作對象，而伊朗也正正與一帶一路示範國家巴基斯坦相鄰，中伊經貿與安全合作有助減輕美國對華全方位圍堵壓力。伊朗在美國總統特朗普撕毀核協議後重遭美方封鎖，也需要中國支持。

華盛頓智庫中東研究所（Middle East Institute，MEI）伊朗項目總監瓦坦卡（Alex Vatanka）認為，中伊此時邁向巨額合作耐人尋味。他稱，中伊協議早在2016年達成，原意並非針對美國，但伊朗不排除有意藉中美關係惡化來擴大中伊合作，同時向國內展示伊朗並不孤立，孤立的是美國。

但中國伊朗加強合作無疑也會惹起美國反彈，為中美關係再添一份矛盾。美國國務卿蓬佩奧上周威脅，不會猶疑制裁協助伊朗中國企業。蘭德智庫（RAND）防務專家希思（Timothy Heath）指，中伊合作會削弱美國在中東的存在，中美各自確立權威、懲罰對方的行動都在升級，而中伊合作也是朝這方向的另一步。

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責任編輯：連兆鋒

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