內地影院重開 上海電影節10分鐘賣光10萬票

新冠肺炎疫情趨緩，中國官方更宣布昨天起低風險地區電影院在降低容留人數下恢復營業。昨早開始，各大城市都有民眾迫不及待地等候首場電影開演，上海市更有人為了一解戲癮等候1小時。

同時間，原訂5月下旬登場的第23屆「上海國際電影節」，昨早8時起開放售票。在一律採取網路售票下，開賣頭10分鐘就售出了10萬7789張，被普遍認為是疫情過後的電影業「報復性消費」。

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為迎接昨天開業，各個電影院都按照官方的要求，在入口處做好嚴格且周密的防疫措施。而昨天各地上映的電影，多為舊片重播。像是山東濟南，排出的甚至包括先前紅極一時、創下票房紀錄的民族主義電影「戰狼2」。各地電影院大致要到本週末，才會有新片上映。

儘管多為舊片，且值星期一上午，雖然沒有排隊人潮，但各地電影院仍有人趕著觀賞電影院重開後的第一場電影。其中，位在上海市的上海影城，有年長觀眾特地提前1個小時，等候重開後的第1場電影。觀眾表示，前往看首場電影，就是為了過癮。

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責任編輯：游昊雲