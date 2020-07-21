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【長江三峽大壩】環時引權威人士：三峽大壩無變形風險 斥「潰壩」謠言別有用心

社會熱點 11:43 2020/07/21

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內地南方水災持續，長江三峽大壩工程再惹關注。究竟三峽大壩洩洪有沒有「變形」風險？洩洪有否加劇長江中下游洪災？

《環球時報》引述三峽集團流域樞紐管理中心相關負責人回應稱，當前三峽大壩安全運行狀況良好，近年未出現所謂的「變形」或其他風險，批評有關「潰壩風險」等「謠言」是危言聳聽、別有用心。又解釋盡管三峽洩洪，但實際上仍在發揮攔洪作用。

三峽防洪主要防止荊江地區 發生毀滅性災害

「三峽工程能防多少年一遇洪水？」相關疑問不時出現。上述負責人表示，三峽工程防洪作用主要在荊江河段，可令荊江河段遇100年一遇洪水不分洪；遇超過100年一遇至1000年一遇洪水，包括類似1870年大洪水，則可控制枝城流量不超過8萬立方米/秒，加上分蓄洪區配合運用，可防止荊江地區發生毀滅性災害。

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對於內地汛情持續，該負責人稱，三峽的防洪庫容為221.5億立方米，目前還剩近170億立方米的庫容空間，有充足的能力應對下一波洪水。後期如果暴雨集中在三峽大壩以下，長江中下游地區發生區域性大洪水，支流發生洪災或城市自身內澇嚴重，還要靠城市自身排澇設施解決。但三峽水庫可通過盡量攔蓄上游洪水，減少下泄流量，緩解下游壓力。

若下游暴雨成災 要靠自身排洪

然而，有評論認為，三峽大壩今年連續洩洪，加重了中下游洪水泛濫。該負責人解釋，三峽洩洪，但總出庫流量為3.5萬立方米/秒，仍比入庫流量5.3萬立方米/秒小，仍在發揮攔洪作用。強調三峽水庫攔洪減輕鄱陽湖的防洪壓力，避免鄱陽湖湖口站超過保證水位。

此外，在內地洪水不斷之際，有關三峽大壩「變形」、有「潰壩風險」等傳言不斷。該負責人表示，三峽工程非那麼脆弱、不堪一擊，稱三峽大壩有過萬安全監測儀器埋設，遍布三峽樞紐所有永久建築物及基礎、邊坡，監測變形、滲流滲壓、應力應變、強震、水力學及動力學專項監測等，並會人工巡檢。

這名負責人批評，製造三峽大壩「變形」，有「潰壩風險」等謠言，是危言聳聽。任何沒有科學縝密監測數據的猜測都是不科學、不負責任、外行，甚至是別有用心。

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此前，中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩表示，三峽大壩壩體沒有任何問題，還說「會在100年內越泡水越結實」。中國三峽集團總工程師張曙光也說，「從目前的實驗結果看，大壩混凝土至少500年不會有問題」。

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