【螞蟻IPO】滬指早盤衝高回落微升 螞蟻金服概念掀漲停潮

A股今日（21日）早盤寬幅震盪，滬指半日微升0.1%，螞蟻金服概念集體漲停。

A股三大股指早盤高開高走，創業板指一度升逾1%，截至中午休盤，滬指報3316.56點，升0.07%；深成指報13477.04點，升0.21%；創指報2717.85點，升0.76%。

滬深兩市半日成交額7323億元，其中，滬市成交3289億元。北向資金半日淨流出22.54億元，其中滬股通淨流出23.98億元，深股通淨流入1.44億元。

阿里巴巴旗下螞蟻集團（螞蟻金服）宣布啟動「A+H」上市計劃，相關概念股大升，匯鴻集團、海泰發展、張江高科、朗新科技、新開普、易聯眾等多股漲停。此外，白酒、生物醫藥居板塊漲幅居前，軍工、環保工程、券商居板塊跌幅居前。

展望後市，中原證券認為，滬指短線小幅上揚的可能較大，創業板市場則可能小幅震盪。

中金公司指出，6月底以來，隨著A股市場的急升與急跌，互聯互通資金波動明顯加大。從宏觀環境上看，中國在疫情防控和復工復產方面世界領先，政策空間留有餘地，人民幣幣值預期可能比上半年更加穩定，這些可能吸引海外資金繼續流入中國市場。預計下半年北向資金可能仍有約1500-2000億元的流入空間。

貝萊德減持中國股票

不過，全球最大資產管理公司貝萊德，其全球新興市場股票投資聯席主管Gordon Fraser表示，基於中國股市近期表現優於其他股市，目前更看好其他經濟即將好轉的新興市場，因此計劃減持中國股票。

他強調，集團對中國股市展望並非負面，但認為印度、印尼、俄羅斯與墨西哥等市場，已出現復甦展望，經濟更容易出現明顯反彈，所以傾向獲利了結。

責任編輯：蒯宇澄

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