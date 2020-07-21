【南方暴雨】安徽固鎮逾萬民眾被困「孤島」 划艇單次僅能救5人（多圖有片）

南方雨勢連綿不絕，安徽深受淮河和長江南北夾擊之害。據內媒財新網報道，在六安市裕安區固鎮鎮，附近河堤潰壩令至少1萬名群眾被河水圍困。有災害信息服務中心負責人說，固鎮鎮水災是這十年來遇到的任務最重、難度最大、規模也最大的水災緊急救援。此外，由於長時間超負荷運作，部份救援船損壞不敷應用。

固鎮地處河流下游兼蓄洪區主範圍

據六安市裕安區政府官方微博「裕安发布」，20 日上午，裕安區固鎮鎮區街道已成孤島，該鎮黨委書記王慶軍介紹，連日來的普降大雨，加之固鎮鎮位於汲河下遊，處於沿淮行蓄洪區主範圍，19日14時左右水情迅猛发展，進圍鎮區。

「截至目前，全鎮受災人口4.1萬人，15個村居中受災較為嚴重的有13個村居，6個村居受災最為嚴重，特別是鎮區積水最深處達到3米左右。」他說，災情发生後，目前集中安置群眾800多人，動員投親靠友4,200多人，現在仍有大量群眾被困亟待轉移。

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卓明災害信息服務中心負責人郝南表示，「固鎮鎮水災是這十年來遇到的任務最重、難度最大、規模也最大的水災緊急救援，完全超出預期」，「上萬人被困，水流過急，沒有信號，隊伍協調困難，鎮里留守家庭居多，老的老小的小，很難組織自救互助。現在有20多支救援隊伍，損失很大，船只破損，馬達槳片損壞，還容易遇到暗流旋渦，救援成本非常高」。

參與救援的廈門曙光救援隊指揮長王剛稱，在昨日的救援過程中，由於長時間超負荷運作，他隊伍中的10艘船中有3艘发動機損壞，此外還有4艘船艇被劃破。

一位當地政府人士表示，固鎮鎮被困人員至少有一萬人，一艘橡皮艇單次能救5個人出來，20日晚之前肯定救援不完所有人。

水位稍降又反彈 源頭不明

財新網記者實地考察後表示，從19日下午到20日下午，水位下降了10多公分。但王剛稱，在20日下午5、6點鐘時，水位明顯又有上漲，晚上9點從固鎮鎮撤出的時候，水流明顯變急。郝南說，「我們分析了一天，也沒有搞明白固鎮鎮20日的水是從哪里來的。」

責任編輯：尹航