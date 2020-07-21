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【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力

國情動向 12:42 2020/07/21

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【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力

中美關係緊繃之際，中國、伊朗4,000億美元經濟軍事合作協議談判，據報進入收官階段。中國伊朗擴大合作意向已表明多時，此時有望結果，時機似乎與中美鬥爭惡化國際大環境不無關係。美國傳媒分析，中國伊朗巨額合作協議，更會為美國構成3大煩惱，並增添中國向其他國家議價籌碼。

美國《國家利益》雜誌（The National Interest）文章稱，儘管現時消息顯示中國伊朗潛在協議，內容預料相對模糊，例如不會列明中國會購買多少伊朗石油，但無論這潛在協議包括甚麼，美國仍會面臨若干問題：

  • 中國提供伊朗資金削弱美國制裁

中國是伊朗題大貿易夥伴。縱美國特朗普政府撕毀《伊朗核協議》，重新收緊制裁後，中國官方數據顯示近月進口伊朗石油量降至紀錄低位，但據報不少交易都在暗中從事。白宮去年指控，中國進口伊朗石油運油船故意關閉應答機，以防追蹤。

中國伊朗巨額新合作，據報涉及中方向伊朗石油業注資2,800億美元。作為回報，幾乎可以肯定，伊朗會為中國購買石油提供折扣。伊朗最高領袖一名顧問近日亦稱，伊朗需要提高產油量至每日850萬桶才可在能源市場立足，而這需要中國提供需求。

反制美國 中國伊朗4000億美元合作談判衝刺

  • 中國伊朗合作削弱印度制衡中國

中國伊朗合作另一重點，是開發伊朗東西部港口城市恰巴哈爾（Chabahar）。恰巴哈爾面臨印度洋和靠近波斯灣，並與中國「一大一路」重點港口巴基斯坦瓜達爾（Gwadar）距離不遠。伊朗外長札里夫曾經表示，歡迎中國及巴基斯坦投資恰巴哈爾港。

伊朗在中國印度競爭中，也有選擇中國傾向。伊朗月中宣佈放棄邀請印度在恰巴哈爾巴承建鐵路，公開原因是不滿印度簽約4年來項目仍在延期。時值中印近期爆發邊境流血衝突，而中伊合作談判衝刺，伊朗加強與華合作，或會削弱印度從南亞方向制衡中國能力，干擾美國戰略計劃。

美2周內第2度打「新疆人權牌」 制裁11中企

  • 中國可軍援伊朗間接向美國施壓

俄羅斯去年反對延長下，聯合國對伊朗售武禁令會在今年10月屆滿，中國伊朗此時若達成經濟軍事合作協議，中方不排除亦會跟隨俄羅斯腳步，尋求在伊朗武器市場中分一杯羹。伊朗防空反艦導彈、快艇潛艇等反介入武器需求尤其大，而中方據報有意為殲-10C戰機開拓海外市場，伊朗也是潛在銷售對象。

此外，中國伊朗協議細節保持含糊，亦有助兩國對其他國家議價能力。例如中國可藉向伊朗做甚麼和不做甚麼，影響伊朗老對手沙特阿拉伯對華態度。同理，北京若向伊朗軍售，亦可反制以至可能影響華盛頓是否對台灣軍售。

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責任編輯：連兆鋒

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