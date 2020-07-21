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【中美南海角力】副外長斥美企圖打造反華聯盟 稱中方對話大門仍敞開

國情動向 12:29 2020/07/21

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中美關係持續緊張，中國副外長羅照輝批評美國在南海問題上，煽動東盟國家與中國對抗，企圖打造反華聯盟。他強調，中國不會屈從於外部壓力，但對話大門始終敞開。

羅照輝昨日出席東盟與中日韓（10+3）高官視像會議，抨擊美國繼續調整外交政策，退群毀約，全面遏制中國。他提到，在美國全面遏華、推進印太戰略下，美方一方面發聲明企圖否定中國在南海主權和海洋權益，另一方面派多艘航母和軍艦在南海軍演，令中美關係複雜化，令南海局勢更加緊張。美方應承擔全部責任。

外交部副部長羅照輝

他強調，中方不會屈從於外部壓力，但對話大門始終敞開，指早前國務委員兼外長王毅提議中美捋出合作、對話和管控三份清單，「球在美方一邊」。

【中美南海角力】美駐緬甸使館指中國在南海擴張　華批挑撥離間

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【中美南海角力】美再派雙航母赴南海演練 強調高戰備狀態

羅照輝又指摘美國無視南海總體穩定局面，煽動東盟國家特別是聲索國與中國對抗，企圖打造反華聯盟，逼迫東盟國家選邊站隊。又質疑美方今天針對中國，明天就有可能把矛頭指向東盟，斥美真正關心的是自己在南海開展軍演，拓展軍事存在的自由。

他相信東盟國家能識破美方打「南海牌」的陰謀，繼續奉行獨立自主的外交政策，與中方一道，推動「準則」磋商早日完成，共同維護南海地區和平與穩定。

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