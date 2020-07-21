【港區國安法】美議員提法案 促簡化高技能港人移民美國程序

因應北京推行港區國安法，陸續有國家提出接納港人的方案。美國有參議員提出允許港人在美工作的法案，加快向高技能的香港居民提供移民入境程序。科技、工程和數學領域的申請人將獲得優先權；在美國移民法和移民人數限制上把香港與中國內地區分開來，確保港人不會被計入對內地移民人數所設立的上限。

激勵最優秀最聰明港人來美工作

據美國之音報道，俄勒岡州民主黨聯邦參議員懷登（Ron Wyden）星期一提出法案，通過簡化讓有高技能的香港人移民美國來工作的程序而反制北京推行港區國安法。

懷登在一份聲明中說，「我的法案不僅將保護港人免受政治迫害，還將激勵最優秀和最聰明的香港人來美國工作並為美國經濟做出貢獻，從而懲罰中國政府。」

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他提出的《香港人民的自由與選擇法案》將加快對於因政治迫害而逃往美國的香港人的居留權審批；加快高技能的香港居民（包括擁有研究生學位的人和擁有50多名員工的企業主）的移民入境程序。科技、工程和數學領域的申請人將獲得優先權；在美國移民法和移民人數限制上把香港與中國內地區分開來，確保港人不會被計入對內地移民人數所設立的上限。

該法案是新澤西州民主黨聯邦眾議員馬林諾夫斯基（Tom Malinowski）今年6月提出的跨黨派法案的參議院版本。稍早前，美國參眾兩院還提出了給香港人提供政治庇護的《香港安全港法案》。