【中美角力】美加碼施壓下 TikTok母企游說開支創新高

美國政界近期加碼施壓中國短片平台抖音的國際版TikTok，總統特朗普亦表明，正考慮禁用TikTok。為應對有關其為北京政府蒐集美國人數據信息的指控，TikTok母企、總部位於北京的字節跳動，今年第二季游說開支創新高。

該公司周一（20日）提交美國國會的游說披露文件顯示，字節跳動今年第二季游說開支多達50萬美元，刷新首季創出的30萬美元紀錄。

事實上，TikTok與美國政界緊張關係在今季進一步升級。美國白宮官員日前表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式造成的國家安全風險，預計數周內將採取行動。

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另據外媒報道，特朗普競選團隊已開始在Facebook以及Instagram打「中國牌」，投放政治廣告聲稱「TikTok正在監視你（TikTok is spying on you）」，並詢問網民美國應否禁用TikTok。

TikTok曾表示，從未向中國政府提供過用戶數據，如果被要求也不會這麼做。此外，外電早前披露，作為與中國母公司劃清界線的策略之一，TikTok過去幾個月一直與英國政府交涉，將公司總部設在倫敦。

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