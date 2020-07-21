  • 32°C
香港時間 : 2020721日 (二) 14:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美加碼施壓下 TikTok母企游說開支創新高

國情動向 13:10 2020/07/21

分享：

美國政界近期加碼施壓中國短片平台抖音的國際版TikTok，總統特朗普亦表明，正考慮禁用TikTok。為應對有關其為北京政府蒐集美國人數據信息的指控，TikTok母企、總部位於北京的字節跳動，今年第二季游說開支創新高。

該公司周一（20日）提交美國國會的游說披露文件顯示，字節跳動今年第二季游說開支多達50萬美元，刷新首季創出的30萬美元紀錄。

事實上，TikTok與美國政界緊張關係在今季進一步升級。美國白宮官員日前表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式造成的國家安全風險，預計數周內將採取行動。

【中美角力】白宮或數周內制裁TikTok微信　出動經濟緊急法？

【中美角力】TikTok圖「去中國化」破美封殺　擬在倫敦設總部

另據外媒報道，特朗普競選團隊已開始在Facebook以及Instagram打「中國牌」，投放政治廣告聲稱「TikTok正在監視你（TikTok is spying on you）」，並詢問網民美國應否禁用TikTok。

TikTok曾表示，從未向中國政府提供過用戶數據，如果被要求也不會這麼做。此外，外電早前披露，作為與中國母公司劃清界線的策略之一，TikTok過去幾個月一直與英國政府交涉，將公司總部設在倫敦。

【中美角力】白宮顧問談TikTok　披露遏中企新「花式」

【中美角力】TikTok何以成為特朗普政府眼中另一個華為？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】TikTok圖「去中國化」破美封殺　擬在倫敦設總部
2020/07/20
【中美角力】TikTok圖「去中國化」破美封殺　擬在倫敦設總部
【中美角力】白宮顧問談TikTok　披露遏中企新「花式」
2020/07/17
【中美角力】白宮顧問談TikTok　披露遏中企新「花式」
特朗普或快封殺微信TikTok 美國緊急法寶劍有幾利
2020/07/17
特朗普或快封殺微信TikTok 美國緊急法寶劍有幾利
【中美角力】白宮或數周內制裁TikTok微信　出動經濟緊急法？
2020/07/16
【中美角力】白宮或數周內制裁TikTok微信　出動經濟緊急法？
【中美角力】TikTok何以成為特朗普政府眼中另一個華為？
2020/07/15
【中美角力】TikTok何以成為特朗普政府眼中另一個華為？
政治 特朗普 廣告 媒體 中國 美國 Facebook 字節跳動 微信 抖音

上一篇文章

中英關係再添緊張 若英國因新疆問題制裁中國 華將回擊

下一篇文章

【港區國安法】美議員提法案 促簡化高技能港人移民美國程序
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍E-8C一周4逼廣東 原來早已不願飛這偵察機
美軍E-8C一周4逼廣東 原來早已不願飛這偵察機
【中美角力】美倘發中共黨員制裁令　環球網：比中美斷交更嚴重
【中美角力】美倘發中共黨員制裁令　環球網：比中美斷交更嚴重
【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島
【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰