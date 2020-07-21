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【長江暴雨】湖北清江上游現堰塞湖 當局預警：或隨時潰壩　籲民眾準備撤離

社會熱點 13:25 2020/07/21

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內地水災持續，湖北恩施防汛抗旱指揮部今日（21日）發布最新預警稱，清江上游沙子壩山體滑坡（山泥傾瀉），形成堰塞湖，隨時有潰壩洪水下泄危險，呼籲民眾準備撤離。

上游水位已上漲5米

當局指出，目前下游的大龍潭水庫正在加大下泄流量騰庫。請城區居民不要到清江邊上走動，同時，為應對上游堰塞湖突然潰壩，提前做好撤離應急準備。具體撤離時間，由指揮部統一調度安排。據悉，恩施市總人口超過80萬人。

另據湖北日報報道，今日5時30分左右，因沙子壩山體滑坡，已堵塞橋坡河形成堰塞湖，上游水位已上漲5米左右。目前，相關部門和鄉鎮正在組織形成堰塞湖後，可能受影響區域群眾轉移和交通管控。

當地市民拍攝的圖片顯示，受滑坡影響，當地路面開裂、有房屋倒塌。

7月16日至17日，恩施遭遇特大暴雨，清江水位暴漲，靠江的城區出現積水內澇，路面積水超過2米，恩施中心城區幾乎泡在水中，巴士頂部被淹沒，當局拉響防空警報，將城市防洪應急響應由二級提升至一級。

【什麼是堰塞湖？】

堰塞湖是指山崩、土石流或熔岩堵塞河谷或河床，儲水到一定程度便形成的湖泊，通常是不穩定的地質狀況所構成，當堰塞湖構體受到沖刷、侵蝕、溶解、崩塌等作用，堰塞湖便會出現「溢壩」，最終會因為堰塞湖構體處於極差地質狀況，演變「潰堤」而瞬間發生山洪爆發的洪災，對下游地區有著毀滅性破壞。大多數的堰塞湖會於形成後的數天內，不斷的由原本的河川注入儲水，累積到足以潰堤的水量。

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責任編輯：蒯宇澄

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