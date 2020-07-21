中英關係再添緊張 若英國因新疆問題制裁中國 華將回擊

中英關係緊張升溫，中國駐英使館發言人警告，若英國就新疆問題制裁中國機構或官員，中方必將回擊，一切後果由英方承擔。

因港區國安法、華為5G問題，中英關係變得緊張，中英「黃金時代」不復再。而英國就新疆人權問題的表態，亦令中方不滿。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）日前受訪表示，中國侵犯維吾爾族人口人權，行為「嚴重且極其惡劣」，不排除英國會因此制裁中國。他提到，有報告指出維族人遭遇強制絶育及其他更大範圍的迫害，這「讓人聯想到一些我們很久沒有見到過的事情」。

藍韜文說，希望與中國建立積極的關係，但不能看著這樣的行為發生卻不發聲。

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中國人權狀況 英國及西方政客無權置喙

中國駐英國使館發言人今日（21日）表示，所謂新疆「維族人權被嚴重侵犯」、「穆斯林婦女被強制節育和墮胎」是徹頭徹尾的謊言，強調中國人權狀況好不好，中國人民才最有發言權，英國及西方政客無權置喙。

該發言人又促英國政客摘掉有色眼鏡，摒棄雙重標準，客觀公正看待新疆人權成就和反恐成效，把精力和時間花到如何解決本國侵犯人權問題上去。對於部分議員宣稱要制裁中國，發言人說，如果英國罔顧事實、對中國機構或人員採取制裁措施，中方必將予以堅決回擊，由此造成的一切後果由英方承擔。

稍早前，中國駐英國大使劉曉明否認有關虐待維吾爾族的指控，他在接受BBC採訪時，記者向他出示似乎是蒙住眼睛等待被送上火車的維吾爾人的畫面。劉曉明表示，這段視頻是「假的」，並指責西方國家一再對中國提出「不實指控」。

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