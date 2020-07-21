  • 32°C
香港時間 : 2020721日 (二) 14:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中英關係再添緊張 若英國因新疆問題制裁中國 華將回擊

國情動向 14:09 2020/07/21

分享：

中英關係緊張升溫，中國駐英使館發言人警告，若英國就新疆問題制裁中國機構或官員，中方必將回擊，一切後果由英方承擔。

因港區國安法、華為5G問題，中英關係變得緊張，中英「黃金時代」不復再。而英國就新疆人權問題的表態，亦令中方不滿。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）日前受訪表示，中國侵犯維吾爾族人口人權，行為「嚴重且極其惡劣」，不排除英國會因此制裁中國。他提到，有報告指出維族人遭遇強制絶育及其他更大範圍的迫害，這「讓人聯想到一些我們很久沒有見到過的事情」。

藍韜文說，希望與中國建立積極的關係，但不能看著這樣的行為發生卻不發聲。

【港區國安法】駐英大使館稱將堅決回擊　譴責英方干涉香港事務

英國外相藍韜文宣布 即時暫停與香港引渡協議（第四版）

【華為5G】英國全面封殺華為 中英黃金時代正式結束

中國人權狀況 英國及西方政客無權置喙

中國駐英國使館發言人今日（21日）表示，所謂新疆「維族人權被嚴重侵犯」、「穆斯林婦女被強制節育和墮胎」是徹頭徹尾的謊言，強調中國人權狀況好不好，中國人民才最有發言權，英國及西方政客無權置喙。

該發言人又促英國政客摘掉有色眼鏡，摒棄雙重標準，客觀公正看待新疆人權成就和反恐成效，把精力和時間花到如何解決本國侵犯人權問題上去。對於部分議員宣稱要制裁中國，發言人說，如果英國罔顧事實、對中國機構或人員採取制裁措施，中方必將予以堅決回擊，由此造成的一切後果由英方承擔。

稍早前，中國駐英國大使劉曉明否認有關虐待維吾爾族的指控，他在接受BBC採訪時，記者向他出示似乎是蒙住眼睛等待被送上火車的維吾爾人的畫面。劉曉明表示，這段視頻是「假的」，並指責西方國家一再對中國提出「不實指控」。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【港區國安法】蓬佩奧抵英國 將討論香港及5G問題
今日
【港區國安法】蓬佩奧抵英國 將討論香港及5G問題
【港區國安法】駐英大使館稱將堅決回擊　譴責英方干涉香港事務
今日
【港區國安法】駐英大使館稱將堅決回擊　譴責英方干涉香港事務
【華為5G】駐英大使：拒華為如同拒絕未來
2020/07/20
【華為5G】駐英大使：拒華為如同拒絕未來
英國外相藍韜文宣布 即時暫停與香港引渡協議（第四版）
今日
英國外相藍韜文宣布 即時暫停與香港引渡協議（第四版）
【港區國安法】駐英大使：若英國制裁中國官員 會堅決回應
2020/07/20
【港區國安法】駐英大使：若英國制裁中國官員 會堅決回應
新疆維吾爾自治區 外交 政治 人口 人權 5G 港區國安法 英國 中國

下一篇文章

【中美角力】美加碼施壓下 TikTok母企游說開支創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍E-8C一周4逼廣東 原來早已不願飛這偵察機
美軍E-8C一周4逼廣東 原來早已不願飛這偵察機
【中美角力】美倘發中共黨員制裁令　環球網：比中美斷交更嚴重
【中美角力】美倘發中共黨員制裁令　環球網：比中美斷交更嚴重
【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島
【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
【港區國安法】日政界倡讓港人長居日本　恐為中日關係投震撼彈
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰