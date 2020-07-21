【中國火星任務】一次滿足美國25年願望 天問一號繞落巡任重道遠

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中國火星任務「天問一號」準備就緒，在7月下旬至8月初窗口擇機發射升空。時值美國準備同期發射「毅力號」火星探測車，中國火星計劃雖然起步遲得多，但天問一號探索火星計劃雄心勃勃，一次過包括軌道器、着陸器和巡視器3大部分，這繞、落、巡3步可是美國走了25年才得以實現。若天問一號計劃成功，會意味中國火星計劃大躍進。
天問一號準備在7月底至8月初，由長征5號重型運載火箭搭載發射升空，展開超過7個月前往火星行程。天問一號預料2021年2月期間進入火星軌道。
天問一號火星探測器，由軌道器、着陸器和巡視器3部分組成。
繞：軌道器（orbiter）會維持在火星軌道，像人造衛星一般環繞火星飛行，在太空中近距離探測火星，預定任務1年。
落：着陸器（lander）預料於2021年4月搭載巡視器，跟軌道器分離，降落火星表面。
巡：巡視器（rover）亦即探測車，着陸後會從着陸器上駛出，貼身探索火星，預定任務100火星日（1火星日約為24小時39分鐘）。
天問一號除了會在火星拍照，還會探測火星上的物質、元素和環境，觀察火星的地質結構，還有火星氣象。
其實不是。中國首次火星任務，嚴格上是2011年「螢火一號」軌道器任務，那次失敗大幅延誤了中國火星計劃，或者也是今次天問一號任務嘗試「一箭三雕」的原因。
螢火一號任務當年，中國還沒有足以前往火星的重型火箭，故螢火一號是搭「順風車」，與俄羅斯「福布斯－土壤」（Fobos-Grunt）火星衛星探測器綑綁升空，但由於福布斯－土壤號發射後故障，螢火一號也一同未能離開地球報廢。
可以這樣理解：從來沒有火星任務試過一次過繞落巡。
不論美國還是蘇聯／俄羅斯，探索火星都是一步步來，而蘇俄至今只走了繞、落2步，還沒有火星巡視器。
由於繞落巡前後環環相扣，任何一環差池都會導致後續任務失敗，由此可見繞落巡任務難度之大。
繞落巡這3步走了美國4分1個世紀。
不計美蘇早期探索火星，將航天器與火星擦身掠過、不進入軌道的任務，美國航天器首次成功環繞火星飛行，是1971年「水手9號」（Mariner 9）任務。
人類首個成功火星着陸器任務（不計更早的撞擊器任務），則是蘇聯1971年「火星3號」（Mars 3）。美國首次成功軟着陸火星是1975年「維京1號」（Viking 1）任務。
美國首個火星巡視器任務，則是1996年「旅居者號」（Sojourner）火星探測車，這也是人類車輛首次在另一行星上出現（月球是衛星）。
美國準備近日發射的「毅力號」（Perseverance）探測車，會是美國第5輛火星巡視器。
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責任編輯：連兆鋒